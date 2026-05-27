joi, 28 mai 2026

SCANDAL MONSTRU la UPU Vâlcea! Un fost prefect, adus beat criță, s-a dezbrăcat și a urlat că „el este prefectul”!

Scene greu de imaginat s-ar fi petrecut, zilele trecute, în cadrul Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, acolo unde un fost prefect al județului Vâlcea ar fi provocat un scandal de proporții, după ce a fost adus în stare avansată de ebrietate.

Potrivit informațiilor obținute de redacția noastră din surse medicale și administrative, fostul demnitar ar fi ajuns la UPU într-o stare extrem de agitată, iar comportamentul acestuia i-ar fi șocat până și pe angajații obișnuiți cu situații-limită. Martorii susțin că individul ar fi devenit violent verbal aproape imediat după internare, cerând insistent să fie consultat „primul”, pe motiv că „el a fost prefectul județului”.

Sursele noastre afirmă că fostul oficial ar fi început să țipe pe holurile spitalului, să jignească și să provoace un adevărat haos în zona de triaj. Mai mult, într-un gest halucinant, acesta s-ar fi dezbrăcat în fața personalului și a pacienților aflați în UPU, continuând să urle că trebuie să beneficieze de „tratament special”.

„A fost o scenă incredibilă. Oamenii nu știau cum să reacționeze. Pacienți, aparținători, asistente, toți au rămas șocați. Se manifesta haotic și repeta obsesiv că el este prefectul județului și că nimeni nu are voie să-l țină la rând”, susține o sursă care a asistat la incident.

Comportamentul fostului prefect ar fi creat tensiuni uriașe în UPU, într-o perioadă în care medicii și asistenții sunt deja suprasolicitați de numărul mare de pacienți. Cadrele medicale au fost nevoite să gestioneze atât starea pacientului, cât și reacțiile celor aflați în apropiere, scandalul transformându-se rapid într-un episod grotesc și rușinos.

Incidentul ridică din nou semne serioase de întrebare privind comportamentul unor foști sau actuali oameni politici care continuă să creadă că funcțiile publice le oferă privilegii absolute, inclusiv în fața unor oameni aflați în suferință și care așteaptă ore întregi pentru îngrijiri medicale.

Deocamdată, conducerea spitalului nu a comentat oficial incidentul, însă mai multe surse confirmă că episodul a existat și că personalul medical a fost profund afectat de cele întâmplate.