Scandal monstru la Adăpostul Public Drăgășani! Acuzații grave la adresa șefului ANSVSA, Alexandru Bociu: „Demisia urgent! Câinii au murit cu zile!”

marți, 19 mai 2026

Un nou scandal exploziv zguduie sistemul sanitar-veterinar din România, iar în centrul acuzațiilor se află chiar președintele Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Bociu, originar din județul Vâlcea. Activiști pentru protecția animalelor cer public demisia acestuia, acuzându-l că ar fi girat, prin pasivitate sau protecție instituțională, o serie de tragedii în care sute de câini ar fi sfârșit în condiții cumplite.

Cazurile VetMedan, Suraia, Uzunu și situația de la Adăpostul Public Drăgășani sunt invocate ca exemple ale unui sistem care, spun protestatarii, „a scăpat complet de sub control”. Mesajele publice devenite virale în ultimele zile sunt devastatoare și vorbesc despre „ingerințe”, „interzicerea accesului activiștilor” și o presupusă protecție acordată unor funcționari publici din cadrul adăpostului.

„Și o mai spun, până când văd că își scrie singur DEMISIA!”, transmit activiștii revoltați, care susțin că nu vor renunța până când cei responsabili nu vor răspunde legal pentru ceea ce s-a întâmplat.

În centrul scandalului apare și Adăpostul Public Drăgășani, unde, potrivit acuzațiilor lansate în spațiul public, mai multe persoane ar fi încercat să împiedice accesul organizațiilor și voluntarilor care doreau să documenteze situația animalelor. Mai mult, se vorbește despre presiuni și metode „nelegale” folosite pentru a ține departe vocile incomode.

„Nu îmi e frică de voi! Nu aveți ce să îmi faceți! Vă promit, în numele cățeilor și tuturor animalelor care au suferit din cauza voastră, că veți plăti toți, rând pe rând, legal”, este unul dintre mesajele dure care circulă online și care a inflamat opinia publică.

Și mai grav este faptul că, potrivit acelorași surse, deși Biroul pentru Protecția Animalelor Vâlcea ar fi fost sesizat în repetate rânduri, „nimeni nu a luat nicio măsură”. La un an de la izbucnirea scandalului, persoanele reclamate ar fi rămas în continuare în funcții.

O altă informație care ridică numeroase semne de întrebare este legătura locală a șefului ANSVSA cu municipiul Drăgășani. Activiștii susțin că tatăl lui Alexandru Bociu ar avea un cabinet veterinar chiar în centrul orașului, iar această apropiere alimentează suspiciunile privind existența unor relații de influență și protecție.

Deocamdată, Alexandru Bociu nu a oferit un răspuns public amplu la aceste acuzații extrem de grave. Însă presiunea publică crește de la o zi la alta, iar imaginile și mărturiile apărute în spațiul online riscă să transforme cazul Drăgășani într-un nou simbol al eșecului autorităților în protejarea animalelor.

În Vâlcea, scandalul capătă deja accente politice și administrative, iar tot mai multe voci cer intervenția urgentă a organelor de control și a procurorilor pentru a verifica dacă în spatele acestor tragedii s-au ascuns abuzuri, neglijențe sau chiar fapte penale.

Pentru moment, peste tot rămâne aceeași întrebare apăsătoare: cine răspunde pentru moartea acestor animale?