Scandal cu pianul de 63.000 de euro la Liceul de Arte: „o simplă lubrifiere” sau o problemă mai mare?

marți, 5 mai 2026

Scandal cu pianul de 63.000 de euro la Liceul de Arte: „o simplă lubrifiere” sau o problemă mai mare?

Concursul de pian „Irina Șațchi”, organizat la Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea, a fost umbrit de un incident greu de ignorat: pianul de concert, achiziționat recent cu 63.000 de euro, s-a defectat chiar în prima zi de concurs. Evenimentul a fost mutat în grabă la Centrul Cultural, iar explicațiile oficiale au venit abia ulterior.

Directoarea instituției, Irina Stratulat, susține că nu a fost vorba despre o avarie serioasă, ci doar despre „o dereglare minoră” – mai exact, un ciocănel care ar fi necesitat… lubrifiere. Instrumentul, nou și practic necântat, ar fi cedat la prima utilizare intensă, fiind ulterior readus în funcțiune.

Dincolo de explicațiile tehnice, rămân întrebările financiare. Pianul nu este încă achitat integral, iar achiziția s-a făcut printr-un intermediar din Sibiu, nu direct de la producător. O parte din bani a fost strânsă din donații, evenimente și sponsorizări, restul fiind încă în curs de plată.

Un incident „minor”, spun oficialii. Un semnal de alarmă, spun vocile din culisele culturii vâlcene. Cert este că un pian de zeci de mii de euro a cedat exact când trebuia să impresioneze. Iar explicația cu „lubrifierea” nu pare să liniștească pe toată lumea.

Foto: Gazeta Valceana