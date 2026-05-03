RO-ALERT în miez de noapte! Adolescentă de 13 ani dispărută din Drăgășani, căutată de polițiști

duminică, 3 mai 2026

Autoritățile din Vâlcea sunt în alertă după dispariția unei minore din municipiul Drăgășani. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, alături de cei ai Poliției municipale, au declanșat căutările pentru Riana-Maria Stoica, în vârstă de 13 ani, care a plecat de acasă și nu s-a mai întors.

Potrivit informațiilor oficiale, fata ar fi părăsit voluntar locuința în cursul zilei de 2 mai 2026, în jurul orei 14.00. Mama acesteia a alertat autoritățile în jurul orei 23.00, iar situația a fost considerată suficient de gravă încât, la ora 01.45, să fie emis un mesaj RO-ALERT la nivelul județului.

La momentul dispariției, minora purta un hanorac negru, pantaloni gri și adidași negri. Semnalmentele acesteia sunt: aproximativ 1,50 metri înălțime, circa 50 de kilograme, ochi căprui și păr lung, negru.

Poliția face apel la cetățeni: orice informație care poate duce la găsirea fetei trebuie transmisă de urgență la 112 sau la cea mai apropiată secție de poliție. Timpul este esențial.