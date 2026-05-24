Renovare de peste 6,5 milioane lei la Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea. Contractul a fost atribuit unei firme din Satu Mare, CONSTRUCTII SILVA OAS SRL

luni, 25 mai 2026

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a atribuit contractul pentru lucrările conexe de renovare energetică a Colegiul Energetic, investiție evaluată la peste 6,5 milioane de lei fără TVA. Potrivit datelor publicate în SEAP, procedura simplificată a fost finalizată pe 2 aprilie 2026, iar câștigătoare a fost desemnată firma CONSTRUCTII SILVA OAS SRL, societate cu sediul în județul Satu Mare.

Contractul vizează executarea unor lucrări ample de renovare energetică la corpul principal al colegiului, clădire construită în perioada 1974-1975, cu o suprafață desfășurată de aproximativ 7.650 de metri pătrați. În documentația oficială se precizează că unitatea de învățământ se află într-o stare structurală bună, fără degradări vizibile cauzate de seisme sau alte fenomene, însă conducerea liceului a solicitat lucrări consistente de modernizare și eficientizare energetică.

Valoarea estimată inițial pentru contract era de peste 9 milioane de lei fără TVA, însă atribuirea finală s-a făcut pentru suma de 6.566.681,57 lei fără TVA, ceea ce înseamnă o diferență considerabilă între estimarea autorității contractante și oferta declarată câștigătoare.

Contractul de execuție, cu numărul 12408, a fost semnat în aceeași zi cu publicarea anunțului de atribuire, pe 2 aprilie 2026.

Investiția face parte din seria proiectelor de renovare energetică promovate de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru modernizarea infrastructurii educaționale din municipiu, în contextul creșterii costurilor cu energia și al obligațiilor privind eficiența energetică a clădirilor publice.