miercuri, 6 mai 2026

Râmnicul își votează bugetul pe 2026: peste 738 milioane lei pentru oraș. Investiții importante, dar și milioane pompate în subvenții și aparatul administrativ

Municipiul Râmnicu Vâlcea se pregătește să aprobe unul dintre cele mai mari bugete din ultimii ani. Potrivit proiectului de hotărâre inițiat de primarul Mircia Gutău, bugetul local pentru anul 2026 ajunge la impresionanta sumă de 738.146.470 lei la venituri și 743.075.470 lei la cheltuieli, diferența fiind acoperită din excedentul anilor anteriori.

Documentul care va intra pe masa Consiliului Local arată clar direcția administrației: investiții masive în infrastructură, modernizări și proiecte cu bani europeni, dar și cheltuieli consistente pentru întreținerea aparatului public, subvenții și funcționare.

Cea mai mare parte a banilor, aproape 394,7 milioane lei, merge către secțiunea de funcționare, în timp ce pentru dezvoltare și investiții sunt prevăzuți peste 348 milioane lei.

Primăria mizează puternic pe fondurile europene și pe finanțările prin PNRR. Doar proiectele finanțate din bani europeni nerambursabili însumează aproape 69 milioane lei, iar investițiile prin PNRR și buget local depășesc 256 milioane lei.

În document apar și sume impresionante pentru întreținerea orașului. Direcția Administrării Domeniului Public primește peste 71 milioane lei, iar pentru spații verzi, salubrizare, deratizare și întreținerea domeniului public sunt alocate 43 milioane lei.

Transportul public local va beneficia de aproape 6,9 milioane lei subvenții, în timp ce pentru energia termică furnizată populației sunt prevăzute peste 12,8 milioane lei.

Nici zona socială nu este ignorată. Direcția de Asistență Socială primește peste 76 milioane lei, iar Căminul pentru persoane vârstnice are alocat un buget de peste 6,2 milioane lei.

În schimb, apar și întrebări legate de dimensiunea uriașă a cheltuielilor de funcționare. Numai aparatul de specialitate al primarului consumă peste 55 milioane lei, dintre care aproape 28 milioane reprezintă salarii.

La capitolul investiții, administrația Gutău continuă să pompeze bani în reabilitări termice, infrastructură și proiecte educaționale. Sunt prevăzute fonduri pentru școli, pentru modernizarea spațiilor publice și pentru proiecte realizate prin PNRR.

Bugetul pe 2026 vine într-un context economic complicat, cu presiuni uriașe pe administrațiile locale și cu dependență tot mai mare de finanțările europene. Rămâne de văzut dacă toate proiectele anunțate vor putea fi și duse la capăt sau dacă o parte dintre ele vor rămâne doar pe hârtie, așa cum s-a întâmplat și în alți ani.

Documentul integral privind proiectul de buget al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2026 poate fi consultat aici: