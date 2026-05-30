sâmbătă, 30 mai 2026

Râmnicu Vâlcea, sufocat de fumul arderilor ilegale. Cine îi protejează pe poluatorii care otrăvesc orașul?

De ani de zile, în anumite zone ale municipiului Râmnicu Vâlcea, aerul devine aproape irespirabil după lăsarea serii. Străzile Alunului, Morilor, Izvor și Inătești sunt indicate de numeroși locuitori drept puncte fierbinți ale unui fenomen care pare să fi scăpat complet de sub control: arderea ilegală a deșeurilor pentru recuperarea metalelor.

În timp ce oamenii reclamă constant mirosul înțepător de plastic ars și norii groși de fum care se ridică deasupra cartierelor, instituțiile responsabile par incapabile să oprească fenomenul. Garda de Mediu Vâlcea, deși sesizată în repetate rânduri, este acuzată de localnici că intervine rar și fără rezultate vizibile.

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, mecanismul este unul bine cunoscut. Cantități importante de cabluri electrice, materiale plastice, componente auto și alte deșeuri ajung în posesia unor operatori economici obscuri sau a unor persoane care desfășoară activități la limita legii. În loc să fie reciclate conform normelor de mediu, aceste deșeuri sunt incendiate pentru recuperarea metalelor, în special a cuprului și aluminiului. Resturile metalice rezultate sunt ulterior valorificate prin intermediul centrelor de colectare și al unor topitorii din țară.

În urma acestor arderi, în atmosferă sunt eliberate cantități importante de substanțe toxice, inclusiv particule fine PM2,5, considerate extrem de periculoase pentru sănătatea populației. Datele furnizate de diverse platforme independente de monitorizare a calității aerului indică frecvent valori ridicate ale poluării, în special în perioadele în care arderea deșeurilor este intensificată.

Mai grav este faptul că fenomenul nu se desfășoară în secret. Locuitorii din zonă susțin că autorii acestor activități sunt cunoscuți la nivel local și că fumul poate fi observat cu ochiul liber de la kilometri distanță. „Numai dacă nu vrei să îi găsești nu îi găsești. Toată lumea știe unde se ard deșeurile”, afirmă unul dintre localnicii care au solicitat protejarea identității.

În aceste condiții, apar întrebări legitime. Cum este posibil ca un fenomen care se desfășoară aproape zilnic să nu poată fi stopat? De ce controalele sunt rare, iar sancțiunile aplicate nu au efectul de descurajare necesar? Există o lipsă de resurse, o lipsă de voință sau alte motive care împiedică intervenția eficientă a instituțiilor statului?

În timp ce autoritățile pasează responsabilitatea de la o instituție la alta, locuitorii municipiului continuă să respire un aer încărcat cu substanțe nocive. Pentru mulți vâlceni, poluarea generată de arderea ilegală a deșeurilor nu mai reprezintă un incident izolat, ci o realitate cotidiană care afectează direct sănătatea publică și calitatea vieții.

Rămâne de văzut dacă Garda Națională de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, Poliția și celelalte instituții cu atribuții de control vor reuși să destructureze rețelele care profită din această activitate sau dacă Râmnicu Vâlcea va continua să fie, în fiecare seară, scena unui fenomen care transformă deșeurile în profit și aerul orașului într-un pericol pentru sănătatea cetățenilor.