Primarul Nicolae Sărdărescu vă invită la Târgul Ceramicii Populare Românești ”Cocoșul de Hurez”, ediția LVI (05-07 iunie 2026). PROGRAMUL

În perioada 05-07 iunie 2026 are loc Târgul de ceramică ”Cocoșul de Hurez”, ediția LVI , eveniment care an de an atrage mii de cunoscători și admiratori ai autenticului românesc.

PROGRAMUL:

Vineri 05 iunie 2026-Locație Satul de vacanță ”Stejari”

10.00-16.00-Primirea oficială a meșterilor olari din toate centrele de ceramică din țară

16.00-21.00-Evaluarea producției de ceramică de către juriul de specialitate

16.30-21.00-Selecția oficială a lucrărilor înscrise la Concursul de creație ”Cocoșul de Hurez 2026”

Sâmbătă 06 iunie 2026

Locație Satul de vacanță ”Stejari”

09.00-21.00-Expoziție cu vânzare și prezentare a produselor de ceramică la standuri

11.00-11.30- Deschiderea oficială a Târgului și primirea oficialităților

11.30-15.00-Ateliere aplicative de olărit, spectacol oferit de Clubul Copiilor din Horezu și Mugurii Brâncoveni, invitați speciali

13.00-14.00-Turul oficial al standurilor expoziționale efectuat de juriu și invitați

15.00-17.30- Jurizarea pieselor înscrise în concurs

18.00-19.00-Festivitatea de premiere

19.00-22.00- Spectacol folcloric cu Emilia Dorobanțu, Valentin Sanfira , taraf și invitați surpriză

Duminică-07 iunie 2026

Locație Satul de vacanță ”Stejari”

09.00-18.00-Expoziție cu vânzare de produse din ceramică autentică

18.00-Inchiderea oficială a târgului