Primarul Nicolae Sărdărescu vă invită la Târgul Ceramicii Populare Românești ”Cocoșul de Hurez”, ediția LVI (05-07 iunie 2026). PROGRAMUL

În perioada 05-07 iunie 2026 are loc Târgul de ceramică ”Cocoșul de Hurez”, ediția LVI , eveniment care an de an atrage mii de cunoscători și admiratori ai autenticului românesc.
PROGRAMUL:
Vineri 05 iunie 2026-Locație Satul de vacanță ”Stejari”
10.00-16.00-Primirea oficială a meșterilor olari din toate centrele de ceramică din țară
16.00-21.00-Evaluarea producției de ceramică de către juriul de specialitate
16.30-21.00-Selecția oficială a lucrărilor înscrise la Concursul de creație ”Cocoșul de Hurez 2026”
Sâmbătă 06 iunie 2026
Locație Satul de vacanță ”Stejari”
09.00-21.00-Expoziție cu vânzare și prezentare a produselor de ceramică la standuri
11.00-11.30- Deschiderea oficială a Târgului și primirea oficialităților
11.30-15.00-Ateliere aplicative de olărit, spectacol oferit de Clubul Copiilor din Horezu și Mugurii Brâncoveni, invitați speciali
13.00-14.00-Turul oficial al standurilor expoziționale efectuat de juriu și invitați
15.00-17.30- Jurizarea pieselor înscrise în concurs
18.00-19.00-Festivitatea de premiere
19.00-22.00- Spectacol folcloric cu Emilia Dorobanțu, Valentin Sanfira , taraf și invitați surpriză
Duminică-07 iunie 2026
Locație Satul de vacanță ”Stejari”
09.00-18.00-Expoziție cu vânzare de produse din ceramică autentică
18.00-Inchiderea oficială a târgului
