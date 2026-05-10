Primarul Constantin Cîrstina investește în viitorul copiilor! Primăria Orlesti a lansat licitația pentru noua grădiniță cu program prelungit

Orlești investește în viitorul copiilor! Primăria a lansat licitația pentru noua grădiniță cu program prelungit

Administrația locală din comuna Orlești face un nou pas important în modernizarea infrastructurii educaționale. Primăria condusă de Constantin Cîrstina a lansat oficial licitația pentru construirea unei grădinițe moderne cu program prelungit, investiție realizată cu fonduri europene prin Programul Regional 2021-2027.

Proiectul, evaluat la peste un milion de euro, vizează ridicarea unei clădiri noi, moderne, destinată copiilor preșcolari din comună. Noua unitate va fi construită pe un teren aflat în proprietatea administrației locale și va dispune de spații adaptate standardelor actuale în domeniul educației și siguranței copiilor.

Conform documentației publicate, viitoarea grădiniță va avea regim de înălțime P+1 și va include săli pentru activități educaționale, spații administrative și facilități necesare desfășurării programului prelungit. Totodată, proiectul pune accent pe eficiența energetică și pe crearea unui mediu modern și sigur pentru cei mici.

Firmele interesate de executarea lucrărilor pot depune oferte până la data de 22 mai 2026, după care va fi desemnat constructorul care va realiza investiția.

Prin acest proiect, Primăria Orlești continuă strategia de atragere a finanțărilor europene pentru dezvoltarea localității și îmbunătățirea condițiilor oferite familiilor tinere. Într-un județ în care multe unități de învățământ din mediul rural încă se confruntă cu lipsuri majore, investiția de la Orlești reprezintă un exemplu de administrație orientată spre viitor și spre nevoile reale ale comunității.