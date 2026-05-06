miercuri, 6 mai 2026

Primăria Râmnicului pregătește petreceri și festivaluri de aproape 2 milioane de lei în 2026

Municipiul Râmnicu Vâlcea se pregătește pentru un nou an plin de spectacole, festivaluri, competiții sportive și evenimente culturale, toate pe bani publici. Primăria condusă de Mircia Gutău a pus pe masa Consiliului Local un proiect de hotărâre prin care solicită aprobarea Calendarului Evenimentelor Cultural-Artistice pentru anul 2026 și alocarea unui buget estimat la nu mai puțin de 1.913.000 lei, TVA inclus.

Documentul arată că administrația locală vrea să continue seria manifestărilor începute în anii anteriori, mizând pe concerte, parade, festivaluri de muzică, competiții sportive, evenimente dedicate elevilor și activități pentru copii. Oficial, Primăria motivează că aceste evenimente contribuie la „îmbunătățirea imaginii municipiului” și la „creșterea atractivității orașului”.

Lista evenimentelor este una extrem de generoasă. În calendar apar manifestări precum „Zilele Râmnicului”, pentru care municipalitatea pregătește un buget de 500.000 de lei, „Decembrie Magic” și „Balul Râmnicului” – alte 1.000.000 de lei împreună, dar și festivaluri precum Deep Forest Fest, The Jazz Cave Festival sau Festivalul „Constelații Rock”.

Nu lipsesc nici evenimentele sportive, unde administrația locală va finanța competiții de off-road, super slalom, rally raid sau motocross. Unele dintre acestea beneficiază de zeci de mii de lei din bugetul public. În paralel, Primăria va organiza și tradiționalele festivități dedicate elevilor, copiilor și seniorilor din municipiu.

Interesant este că documentul precizează clar că această listă este doar una „parțială”, urmând ca pe parcursul anului să fie introduse și alte manifestări, în funcție de oportunități și de „interesul comunității”. Cu alte cuvinte, suma de aproape două milioane de lei ar putea crește până la finalul anului.

Raportul de specialitate arată că banii vor merge către scene, sonorizare, lumini, artiști, servicii medicale, promovare, materiale informative, bannere, focuri de artificii, decoruri și alte cheltuieli conexe. Practic, municipalitatea pregătește încă un an în care distracția va avea prioritate în bugetul local.

Proiectul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Râmnicu Vâlcea în ședința extraordinară convocată pentru data de 8 mai 2026.