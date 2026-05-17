duminică, 17 mai 2026

Primăria Râmnicului pregătește noua formulă pentru încălzirea orașului! După colapsul CET Govora, municipalitatea caută soluții urgente pentru agentul termic

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a lansat oficial în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea „Studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității de organizare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică”. Documentul, extrem de important pentru viitorul încălzirii centralizate din municipiu, vine în contextul prăbușirii activității CET Govora și al incertitudinilor uriașe privind furnizarea agentului termic către populație.

În traducere liberă, administrația locală caută o nouă formulă prin care sistemul centralizat de termoficare din Râmnicu Vâlcea să poată funcționa în continuare, după ce CET Govora a notificat oficial că își încetează activitatea de producere a energiei termice pe bază de cărbune. Potrivit documentelor publicate de Primărie, CET Govora a anunțat încă din ianuarie 2026 că, în urma aplicării legislației europene privind închiderea minelor și eliminarea producției de energie pe bază de cărbune, nu mai poate asigura furnizarea energiei termice și a apei calde către municipiu.

Mai mult, Ministerul Energiei a informat Primăria Râmnicu Vâlcea că activitatea centralei pe cărbune CET Govora urma să înceteze la 31 martie 2026, în contextul operaționalizării noii centrale de cogenerare de la AUTORO, investiție privată care ar urma să acopere necesarul de energie termică al municipiului.

În acest context tensionat, municipalitatea propune delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică către operatorul regional SPAET. Practic, Primăria vrea să atribuie direct serviciul către o entitate care să preia rapid administrarea și operarea sistemului de termoficare din municipiu. Studiul de oportunitate a fost realizat de compania ELSACO ESCO SRL, firmă specializată în domeniul energetic.

Documentul scoate la iveală și realitatea dramatică a infrastructurii de termoficare din Râmnicu Vâlcea. Rețelele sunt vechi, pierderile sunt uriașe, iar investițiile necesare pentru modernizare se ridică la zeci de milioane de euro. În studiu se arată că doar pentru reabilitarea și modernizarea rețelelor de transport și distribuție sunt estimate investiții de peste 52 milioane euro în perioada 2027-2034.

De asemenea, analiza prezentată în document relevă faptul că pierderile din sistem depășesc în anumite zone 30%, iar populația racordată la sistemul centralizat a scăzut constant în ultimii ani. Cu toate acestea, aproximativ 75% dintre locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea sunt încă dependenți de sistemul centralizat de încălzire.

Primăria Râmnicu Vâlcea a anunțat că cetățenii pot transmite propuneri, sugestii și opinii privind acest proiect în perioada 14 – 25 mai 2026, fie la sediul instituției din strada General Praporgescu nr. 14, fie pe e-mail, la adresa [email protected].

Miza este uriașă: viitorul încălzirii municipiului Râmnicu Vâlcea și modul în care zecile de mii de apartamente racordate la sistemul centralizat vor primi căldură și apă caldă în următorii ani. În spatele formulărilor birocratice din „studiul de oportunitate” se ascunde, de fapt, una dintre cele mai importante decizii strategice pentru oraș din ultimele decenii.