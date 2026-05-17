Primăria Râmnicu Vâlcea pune „frână” jocurilor de noroc! Sălile de păcănele, interzise în mai multe zone din oraș

Primăria Râmnicu Vâlcea pregătește o măsură fără precedent în ceea ce privește funcționarea sălilor de jocuri de noroc din municipiu. Un proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică prevede reguli mult mai stricte pentru autorizarea, amplasarea și funcționarea activităților de jocuri de noroc, administrația locală invocând necesitatea protejării ordinii publice, a siguranței cetățenilor și a interesului comunității.

Potrivit documentației inițiate de primarul Mircia Gutău, operatorii economici care exploatează săli de jocuri de noroc vor fi obligați să obțină anual o autorizație specială emisă de Primăria Râmnicu Vâlcea, chiar dacă dețin deja licențe emise la nivel național de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Mai mult decât atât, municipalitatea introduce și o serie de zone interzise pentru astfel de activități. Din anexele proiectului reiese că sălile de jocuri de noroc nu vor putea funcționa în apropierea unor instituții considerate sensibile, precum școli, licee, spitale, internate sau spații dedicate minorilor. Hărțile anexate proiectului delimitează clar perimetrele unde aceste activități vor fi restricționate, inclusiv în zone centrale intens circulate din municipiu.

În referatul de aprobare, administrația locală motivează necesitatea acestor măsuri prin impactul social negativ pe care îl pot avea jocurile de noroc asupra populației, în special asupra tinerilor și persoanelor vulnerabile. Documentul vorbește despre prevenirea criminalității, reducerea riscului de dependență și protejarea climatului social și economic al orașului.

Proiectul stabilește și condiții drastice pentru operatori. Aceștia vor trebui să depună numeroase documente pentru obținerea autorizației locale, inclusiv acte privind dreptul de folosință asupra spațiului, avize ISU, contracte pentru salubrizare și dovada respectării normelor privind protecția minorilor. Autorizația va avea valabilitate limitată și va putea fi retrasă dacă operatorul încalcă regulamentul impus de municipalitate.

Totodată, proiectul prevede și sancțiuni serioase. Funcționarea fără autorizație locală sau amplasarea aparatelor în zone nepermise ar putea atrage amenzi consistente, dar și suspendarea activității. Municipalitatea vrea inclusiv reguli privind publicitatea agresivă a jocurilor de noroc, pentru a limita expunerea minorilor și impactul vizual asupra spațiului public.

În expunerea de motive, Primăria Râmnicu Vâlcea invocă modificările legislative aduse recent prin OUG nr. 77/2026, care permit administrațiilor locale să decidă mai strict unde și în ce condiții pot funcționa astfel de activități. Oficialii susțin că orașul are nevoie de „un cadru de reglementare echilibrat”, care să protejeze atât interesul public, cât și ordinea urbanistică și socială.

Dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Local, Râmnicu Vâlcea ar putea deveni unul dintre primele municipii din țară care impune restricții severe asupra sălilor de păcănele și jocurilor de noroc, într-un context în care fenomenul a explodat în ultimii ani inclusiv în județul Vâlcea.