duminică, 17 mai 2026

Primăria Râmnicu Vâlcea a lansat în consultare publică actualizarea PUG-ului municipiului

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a anunțat demararea unei noi etape importante în procesul de actualizare a Planului Urbanistic General (PUG), document considerat esențial pentru dezvoltarea urbanistică a orașului în următorii ani.

Potrivit anunțului publicat de administrația locală, în secțiunea dedicată informațiilor publice de pe site-ul instituției a fost încărcată documentația aferentă „Actualizării PUG Municipiul Râmnicu Vâlcea – Etapa a II-a”, respectiv elaborarea documentației preliminare.

Autoritățile locale invită cetățenii, specialiștii în urbanism, dezvoltatorii imobiliari și toate persoanele interesate să consulte documentele și să transmită opinii, propuneri sau sugestii. Perioada de consultare publică este de 30 de zile de la data publicării anunțului.

Actualizarea Planului Urbanistic General reprezintă unul dintre cele mai importante demersuri administrative pentru viitorul municipiului, întrucât documentul stabilește direcțiile de dezvoltare urbană, regimul construcțiilor, zonele de extindere, infrastructura și regulile de construire pentru următoarele decenii.

În ultimii ani, numeroase proiecte imobiliare și investiții publice au fost condiționate de necesitatea unui nou PUG adaptat realităților actuale din municipiu, în contextul dezvoltării accelerate a unor zone din oraș.

Documentația poate fi consultată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea:

