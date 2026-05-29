Pentru că se apropie cea mai veselă zi din an, Primăria orașului Călimănești și Consiliul Local au pregătit o super petrecere dedicată copiilor!
Luni, 1 Iunie, vă așteptăm în Parcul Central cu un program plin de energie, spectacole și activități interactive.
Programul zilei include:
Teatru de păpuși: „Greierașul Cântăreț” – un spectacol al Trupei Domino Effect;
Super-spectacolul interactiv: „EROUL DIN TINE” – o experiență educativă despre curaj, visuri și reușite;
Activități și distracție: momente de animație, jocuri recreative și multe alte surprize.
Intrarea este liberă.
Vă așteptăm cu drag să începem vara cu multă veselie!
Primăria Orașului Călimănești
