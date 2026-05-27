Președintele CJ Constantin Rădulescu, invitație la Muzeul Satului Vâlcean de 1 Iunie: “Copilărie și Călușărie”

“Copilărie și Călușărie”… la Muzeul Satului Vâlcean!

Duminică, 31 mai, vă așteptăm cu mic, cu mare, la Muzeul Satului Vâlcean, între orele 10:00 – 15:00, la un eveniment dedicat copiilor, dar și tradițiilor noastre frumoase.

„Copilărie și Călușărie” vă întâmpină cu spectacole, ateliere creative, teatru, dans, jocuri ale copilăriei, picturi pe față, mascote, plimbări cu căruța, dar și multe alte surprize, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari.

Punctul culminant al zilei va fi Festivalul Călușului Vâlcean, cu ansambluri din mai multe localități ale județului, dar și din județul Olt. Avem și invitați speciali: Cosmin și Constantin Gaciu!

Vă așteptăm să petrecem împreună o zi plină de culoare, zâmbete și tradiție românească!