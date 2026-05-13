Premieră medicală pentru Vâlcea: Constantin Rădulescu anunță montarea de stenturi cardiace la Spitalul Județean

joi, 14 mai 2026

Premieră medicală pentru Vâlcea: Constantin Rădulescu anunță montarea de stenturi cardiace la SJU

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunțat o investiție de peste 20,8 milioane de lei pentru dotarea Spitalul Județean de Urgență Vâlcea cu aparatură medicală de ultimă generație. Cea mai importantă noutate este achiziționarea unui angiograf performant, care ar permite realizarea intervențiilor de montare a stenturilor cardiace chiar la Vâlcea.

Potrivit șefului CJ Vâlcea, finanțarea a fost obținută de la Ministerul Sănătății, iar Consiliul Județean va asigura o cofinanțare de 10%.

„Vom pune stenturi la Vâlcea”, a transmis Constantin Rădulescu, subliniind că pacienții cu afecțiuni cardiace nu vor mai fi nevoiți să fie transportați de urgență la București sau în alte centre medicale din țară. Într-o primă etapă, intervențiile ar urma să fie realizate programat, urmând ca ulterior să fie efectuate și în regim de urgență.

Implementarea unui astfel de proiect presupune însă nu doar achiziția aparaturii, ci și existența unor medici specializați, a unor echipe medicale complete și a infrastructurii necesare pentru cardiologie intervențională.

Pe lângă angiograf, proiectul mai prevede achiziția unor echipamente moderne pentru mai multe secții ale spitalului:

turn de laparoscopie pentru Obstetrică-Ginecologie;

turn complet de artroscopie pentru Ortopedie;

unitate video-endoscopie pentru ORL;

ecograf, ecocardiograf și masă chirurgicală pentru Chirurgie;

turn de endoscopie digestivă pentru Gastroenterologie;

aparate de anestezie și ventilație mecanică.

Conducerea CJ Vâlcea susține că procedurile de licitație vor începe în perioada următoare.

Dacă proiectul va fi implementat complet, acesta ar putea reprezenta una dintre cele mai importante modernizări medicale din ultimii ani pentru județul Vâlcea, în special în domeniul cardiologiei intervenționale, unde pacienții depind în prezent de transferuri către centre universitare.