PNL, de la partidul Brătienilor la o formațiune fără identitate. Scrisoarea lui Buican de la Valcea către Bolojan nu mai convinge pe nimeni

luni, 25 mai 2026

PNL, de la partidul Brătienilor la o formațiune fără identitate. Scrisoarea lui Buican către Bolojan nu mai convinge pe nimeni

La 151 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal, filiala Vâlcea, condusă de Cristian Buican, a transmis o scrisoare de susținere către liderul național Ilie Bolojan, în care își reafirmă opoziția față de o nouă colaborare guvernamentală cu PSD.

Mesajul liberalilor vâlceni vorbește despre „valori democratice”, „alternativă autentică de centru-dreapta”, „competență” și „integritate”, într-un moment în care partidul traversează una dintre cele mai dificile perioade din existența sa.

În documentul transmis conducerii centrale, PNL Vâlcea susține că alianțele din ultimii ani cu PSD au afectat atât încrederea electoratului liberal, cât și eficiența actului administrativ. Totodată, organizația cere menținerea unei poziții ferme față de social-democrați și construirea unui proiect politic credibil pentru electoratul de dreapta.

Declarațiile vin însă într-un context delicat pentru liberali, după ani în care partidul a oscilat între discursul anti-PSD și colaborarea directă cu social-democrații la guvernare. Tocmai această lipsă de coerență este reproșul principal venit din partea unei părți importante a electoratului liberal, care acuză PNL că și-a abandonat identitatea doctrinară și valorile istorice pentru interese de moment și compromisuri politice.

Criticile sunt cu atât mai apăsătoare cu cât ele apar chiar în ziua aniversării partidului fondat de Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu și C.A. Rosetti. Mulți simpatizanți consideră că actualul PNL nu mai seamănă aproape deloc cu formațiunea care reprezenta odinioară principalul pol liberal și de dreapta al României.

La Vâlcea, organizația condusă de Cristian Buican încearcă acum să transmită un mesaj de fermitate și reformă, însă rămâne de văzut dacă electoratul liberal mai este dispus să creadă în promisiuni despre competență și integritate după ani întregi de alianțe contradictorii și pierdere de identitate politică.