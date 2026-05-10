Patriotism și respect pentru eroi! AUR Vâlcea a comemorat Ziua Independenței României

duminică, 10 mai 2026

Astăzi, reprezentanții AUR Vâlcea au participat la manifestările solemne dedicate Zilei Independenței României și Zilei Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial, aducând un omagiu eroilor care și-au dat viața pentru libertatea și demnitatea poporului român.

Evenimentul a fost marcat de momente de reculegere, depuneri de coroane și mesaje de respect pentru cei care au luptat pe fronturile de război, apărând independența și suveranitatea României. Alături de colegii din AUR Vâlcea, deputatul Antonio Popescu a transmis un mesaj de unitate și responsabilitate, subliniind importanța păstrării vii a memoriei eroilor neamului.

„Avem datoria morală să nu uităm sacrificiul celor care au făcut posibilă libertatea de care ne bucurăm astăzi. România trebuie să privească spre viitor cu responsabilitate, curaj și respect pentru valorile naționale, pentru credință, familie și identitate”, a transmis acesta.

Manifestările dedicate acestei zile istorice au reprezentat nu doar un moment de comemorare, ci și un apel la solidaritate și unitate națională într-o perioadă în care valorile autentice trebuie apărate mai mult ca oricând.

Eroilor neamului românesc – respect și recunoștință eternă!

Glorie eroilor căzuți pentru independența României!