Parohia „Sfântul Gheorghe” din Râmnicu Vâlcea oferă sprijin constant unei mame cu trei copii, aflată într-o situație dificilă

Parohia „Sfântul Gheorghe” din municipiul Râmnicu Vâlcea desfășoară o activitate filantropică susținută, venind în sprijinul unei mame aflate într-o situație dificilă, împreună cu cei trei copii ai săi. În urma abuzurilor suferite din partea soțului, familia beneficiază în prezent de sprijin constant din partea Bisericii și a comunității locale.

Astfel, parohia oferă lunar suma necesară pentru susținerea cheltuielilor curente, acoperind totodată costurile de întreținere și utilități, pentru ca mama și copiii să poată avea parte de un mediu sigur și stabil.

În același timp, Arhiepiscopia Râmnicului contribuie prin oferirea de alimente și produse igieno-sanitare, necesare traiului de zi cu zi, manifestând grijă și solidaritate față de această familie greu încercată.

Părintele Silviu Marian Dumitrașcu a subliniat importanța sprijinirii familiilor aflate în dificultate, arătând că lucrarea social-filantropică a Bisericii reprezintă o expresie concretă a iubirii creștine față de aproapele. „Biserica este chemată să fie sprijin și mângâiere pentru cei aflați în suferință. În fața unor situații dificile, precum cele generate de violența domestică și lipsurile materiale, încercăm să oferim nu doar ajutor material, ci și încredere și sprijin duhovnicesc. Încercăm să fim aproape de această mamă și de cei trei copii ai săi, pentru ca ei să simtă că nu sunt singuri și că Biserica le rămâne alături în această perioadă grea”, a spus parohul Bisericii „Sfântul Gheorghe” din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea.