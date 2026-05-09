duminică, 10 mai 2026

„Orice faptă bună nu rămâne nepedepsită…” Cum a rămas un șofer fără permis după ce a făcut loc ambulanțelor, în Râmnicu Vâlcea

România anului 2026 reușește, din nou, să demonstreze că între lege și omenie există uneori o prăpastie absurdă. Iar când instinctul uman se lovește frontal de rigiditatea birocratică, rezultatul poate deveni demn de teatru absurd: amendă, permis suspendat și lecții despre „cum trebuie să aștepte ambulanța la semafor”.

Totul s-a petrecut vineri seara, 8 mai, pe Calea lui Traian din Râmnicu Vâlcea. Un șofer se apropie regulamentar de semafor, pe banda a doua. Galben. Apoi roșu. Frânează pentru a opri. Nimic neobișnuit până aici.

Doar că, în spatele lui, două ambulanțe veneau în regim de urgență, cu sirenele pornite și girofarurile aprinse.

Într-o fracțiune de secundă, omul a făcut ceea ce majoritatea oamenilor normali ar face instinctiv: a trecut de semafor și a tras imediat pe dreapta pentru a elibera drumul ambulanțelor. Nu era intersecție blocată. Nu existau pietoni pe trecere. Nu exista vreun risc iminent pentru trafic. Exista doar gândul că, poate, într-una dintre acele ambulanțe, cineva se lupta între viață și moarte.

Dar în România profund birocratică și rece, aparent, omenia nu este circumstanță. Este contravenție.

Pe contrasens apare un echipaj de poliție. Girofar. Trage pe dreapta. Acte. Proces-verbal. Permis suspendat pentru 30 de zile.

Explicația oferită de agent ar fi comică dacă n-ar fi revoltătoare: „Trebuia să stați la roșu și ambulanțele să aștepte.”

Ați citit bine. Ambulanțele să aștepte.

După peste două milioane de kilometri conduși, șoferul spune că este pentru prima dată când aude că salvarea trebuie să stea disciplinată în spatele unei coloane de mașini pentru ca litera semaforului să fie respectată cu sfințenie. În logica aceasta absurdă, probabil că și moartea ar trebui să completeze o cerere și să aștepte culoarea verde.

Umilința nu s-a oprit aici. Pentru că permisul nu era emis în România, omul a fost trimis într-un adevărat maraton birocratic: notar, declarații, prezentare la Rutieră între anumite ore. Numai că a doua zi era sâmbătă. Telefoane disperate pentru a găsi un notar disponibil. Norocul a făcut ca o doamnă notar să vină special de acasă pentru a-l ajuta.

Iar când, în final, șoferul s-a prezentat la Rutieră Vâlcea pentru recuperarea permisului, surpriza supremă: documentul nici măcar nu fusese predat.

Probabil că România era prea ocupată să fie „salvată” de șoferii care fac loc ambulanțelor.

Și atunci apare întrebarea firească: în ce punct am ajuns ca omenia să fie sancționată? În ce societate normală omul care facilitează trecerea unei ambulanțe devine pericol public?

Pentru că mesajul transmis este unul extrem de grav: data viitoare, nu mai face loc. Stai regulamentar. Blochează ambulanța legal. Uită-te liniștit în oglindă cum sirenele urlă și spune, cu satisfacție civică: „Eu respect semaforul.”

Aceasta este tragedia adevărată. Nu amenda. Nu suspendarea permisului. Ci lecția toxică pe care statul o livrează cetățenilor: inițiativa umană trebuie pedepsită dacă nu încape perfect într-o procedură.

Într-o țară normală, un asemenea gest ar fi fost privit ca reflex de solidaritate. În România, poate deveni motiv de suspendare.

Trăim vremuri în care hoții scapă, nesimțirea este promovată, minciuna prosperă, iar omul care face loc unei ambulanțe ajunge să fie tratat ca un infractor rutier.

Și apoi ne mirăm că oamenii devin reci, indiferenți și nepăsători.

Pentru că în România lui 2026, dacă faci un bine, riști să pleci acasă fără permis, cu amendă și cu lecția învățată: „Data viitoare, lasă omul să moară regulamentar.”