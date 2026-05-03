Nicolae Mîndrescu, deputat AUR: Cine plătește pentru drumurile distruse din Vâlcea?

În fiecare zi auzim aceleași lucruri: autostrăzi, investiții, dezvoltare. Pe hârtie, totul arată bine. În realitate, însă, dacă ajungem în zona Perișani – Cornetu – Râmnicu Vâlcea, vedem exact opusul acestor promisiuni.

Acolo unde ar trebui să fie progres, oamenii văd cum drumurile lor se degradează de la o zi la alta. Nu vorbim despre câteva camioane. Vorbim despre un flux constant de utilaje și transporturi de mare tonaj, care trec prin localități și peste drumuri care nu au fost niciodată construite pentru așa ceva. Iar efectele sunt evidente: asfalt distrus, gropi, praf, zgomot și, mai grav decât toate, un sentiment de nesiguranță pentru oamenii care trăiesc acolo.

Și atunci apare întrebarea simplă: de ce trebuie ca oamenii să plătească prețul acestui proiect?

Pentru că asta se întâmplă acum. În timp ce statul vorbește despre miliarde investite, comunitățile locale sunt lăsate să suporte consecințele. Nu există intervenții serioase, nu există reparații făcute la timp, nu există măsuri compensatorii clare. Administrațiile locale sunt puse în situația absurdă de a repara drumuri pe care nu ele le-au distrus. Oamenii sunt nevoiți să circule zilnic în condiții din ce în ce mai dificile, fără să știe când și dacă situația se va îmbunătăți.

O autostradă nu înseamnă doar beton și asfalt turnat pe un traseu. Înseamnă responsabilitate față de toate comunitățile pe care le afectează. Înseamnă grijă pentru siguranța oamenilor. Înseamnă respect. Din păcate, ceea ce vedem astăzi este lipsă de asumare. Nimeni nu spune clar cine răspunde, nimeni nu prezintă un plan concret, nimeni nu oferă termene.

De aceea, cer public ca această situație să fie tratată cu seriozitate. Este nevoie de o evaluare reală a pagubelor, de un plan clar de reparații și de asumarea responsabilității de către cei implicați.

Pentru că dezvoltarea nu trebuie să vină cu prețul degradării vieții oamenilor.

Iar dacă nu înțelegem acest lucru, riscăm să transformăm fiecare proiect mare într-o problemă pentru comunitățile mici.

Nicolae Mîndrescu, deputat AUR