Moment istoric pe Autostrada Sibiu–Pitești: tunelul Robești a fost deschis prin munte!

Am participat astăzi la un moment care va rămâne în istoria județului nostru: străpungerea primei galerii a tunelului de la Robești. Este o victorie a ingineriei și a muncii grele, aici, pe Valea Oltului. Constructorul (Mapa-Cengiz) a reușit străpungerea tunelului în doar 7 luni. S-a lucrat zi și noapte, din octombrie anul trecut și până astăzi. Felicitări tuturor muncitorilor pentru efortul depus! Tunelul Robești are aproape 1 km lungime și este primul din cele 7 care vor traversa secțiunea Boița-Cornetu, și al doilea tunel de pe autostrada Sibiu-Pitești, după cel de la Curtea de Argeș. Rămân într-un dialog permanent cu constructorii și voi urmări îndeaproape progresul de pe întreg traseul vâlcean al autostrăzii, de la Boița până la Tigveni.
Constantin Radulescu, presedinte Consiliul Judetean Valcea
