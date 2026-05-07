joi, 7 mai 2026

Mobilizare totală în AUR Râmnicu Vâlcea! Înscrieri pe banda rulanta dupa anunțul ca Tiberiu Pîrnău este noul lider al organizatiei municipale

Filiala AUR Râmnicu Vâlcea a organizat în această săptămână o ședință de lucru considerată de participanți una dintre cele mai importante din ultima perioadă, în contextul crizei politice generate după căderea Guvernului Bolojan și al pregătirilor pentru perioada următoare.

Sub coordonarea noului lider al organizației, Tiberiu Pîrnău, filiala AUR Râmnicu Vâlcea și-a intensificat activitatea în teren, punând accent pe dialogul direct cu cetățenii și pe consolidarea structurilor locale ale partidului. De asemenea, din ce în ce mai multi râmniceni aleg sa devină membri AUR, susținanadu-l pe George Simion si, la Râmnicu Vâlcea, pe Tiberiu Pîrnău.

Întâlnirea a reunit membri și coordonatori locali ai partidului, iar discuțiile s-au concentrat pe consolidarea structurilor teritoriale, constituirea de noi organizații de bază și creșterea numărului de membri activi din municipiu și din județ.

Reprezentanții AUR Râmnicu Vâlcea au transmis că există un interes tot mai mare din partea cetățenilor pentru implicarea în viața politică, pe fondul nemulțumirilor legate de actuala clasă politică și de situația economică din România.

În cadrul ședinței au fost analizate și principalele teme de interes național, liderii organizației discutând despre poziționarea partidului după căderea Executivului și despre variantele politice aflate în joc la București. Participanții au susținut necesitatea unei alternative politice „care să reprezinte interesele românilor și nu compromisurile de culise”.

De asemenea, s-a discutat despre intensificarea acțiunilor din teren, organizarea de întâlniri cu cetățenii și atragerea de noi membri în structurile partidului. Conducerea filialei a transmis că perioada următoare va fi una „decisivă pentru viitorul politic al României”.

Atmosfera din cadrul întâlnirii a fost una mobilizatoare, iar mesajul principal transmis membrilor a fost acela că organizația trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu politic care poate apărea în perioada următoare.