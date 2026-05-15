vineri, 15 mai 2026

Mirajul Oltului intră într-o nouă eră! CS Vâlcea 1924 pregătește un complex modern pentru sport, tabere și evenimente

Unul dintre cele mai cunoscute complexe de agrement din județul Vâlcea se pregătește pentru o transformare spectaculoasă. Mirajul Oltului din Călimănești va fi preluat de CS Vâlcea 1924, într-un proiect pe care autoritățile județene îl prezintă drept cea mai importantă etapă de dezvoltare a clubului sportiv de până acum.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, care susține că noua structură va depăși cu mult ideea clasică de club sportiv și va deveni un adevărat centru regional dedicat tinerilor, sportului și turismului.

„Vin astăzi cu o veste mare pentru sportul și turismul vâlcean! Am vizitat Mirajul Oltului din Călimănești, unde punem bazele unui proiect curajos, dedicat tinerilor și nu numai”, a transmis șeful administrației județene.

Potrivit acestuia, fuziunea dintre Mirajul Oltului și CS Vâlcea 1924 reprezintă o mutare strategică prin care clubul își va extinde radical activitatea. Complexul din Călimănești ar urma să devină principalul centru pentru pregătirea sportivilor, dar și un spațiu destinat taberelor, competițiilor și evenimentelor recreative.

Planurile anunțate includ modernizarea infrastructurii existente, utilizarea bazinului de înot, a sălilor de fitness și recuperare, dar și organizarea unor evenimente de amploare pe malul Oltului, de la competiții sportive până la festivaluri tematice și petreceri estivale.

În același timp, proiectul vizează și integrarea taberelor de la Cozia și Brădișor într-un circuit dedicat copiilor și adolescenților, unde accentul să fie pus pe sport, educație și activități în aer liber.

„Trebuie să-i scoatem pe tineri din fața ecranelor și să-i aducem pe terenul de sport”, a mai declarat Constantin Rădulescu, subliniind că noul proiect este gândit ca o investiție pe termen lung în viitorul generațiilor tinere din județul Vâlcea.

Autoritățile dau asigurări că Mirajul Oltului își va păstra și componenta turistică și de agrement, urmând să rămână o destinație deschisă publicului larg și turiștilor care aleg stațiunea Călimănești pentru relaxare și petrecerea timpului liber.