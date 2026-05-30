sâmbătă, 30 mai 2026

Marian Roșca pierde definitiv litigiul cu Forța Dreptei și va rămâne fără mandatul de consilier local la Drăgășani

Consilierul local din Drăgășani, Marian Roșca, a pierdut definitiv procesul purtat împotriva partidului Forța Dreptei, după ce Curtea de Apel Pitești a respins apelul formulat de acesta. Potrivit informațiilor publice, hotărârea este definitivă și vine în contextul conflictului apărut între alesul local și formațiunea pe listele căreia a fost ales în anul 2024.

Conducerea organizației județene și locale a partidului a inițiat anterior procedurile de retragere a sprijinului politic, invocând neînțelegeri interne și încălcări ale regulilor statutare. În luna martie 2025, reprezentanți ai organizației locale au anunțat public excluderea lui Marian Roșca din partid.

În urma deciziei definitive a instanței, partidul are posibilitatea de a demara procedurile administrative prevăzute de legislația în vigoare privind ocuparea mandatului de consilier local.

De-a lungul ultimilor ani, Marian Roșca a fost implicat în mai multe dispute publice și administrative la nivelul municipiului Drăgășani, formulând în repetate rânduri critici și sesizări la adresa administrației locale.