Lansare de carte cu parfum de poezie la Râmnicu Vâlcea: „Sub cerul anotimpurilor”, semnată de Iulia Lixandru, a adunat elita culturală locală

luni, 4 mai 2026

Râmnicu Vâlcea a respirat, sâmbătă, aer de cultură autentică. Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” a devenit, preț de câteva ore, locul în care poezia și sensibilitatea au fost puse în prim-plan, odată cu lansarea volumului „Sub cerul anotimpurilor”, semnat de autoarea vâlceană Iulia Lixandru.

Evenimentul, organizat de Editura Betta București, Societatea Culturală „Anton Pann”, în parteneriat cu Muzeul de Istorie „Aurelian Sacerdoțeanu” și Biblioteca Județeană, a reunit scriitori, profesori, oameni de cultură și iubitori de literatură, într-o atmosferă caldă și elegantă.

Despre volum au vorbit profesorul Nelu Barbu, precum și poeții Nicolae Nistor și Nicuță Ioan Lungu, care au evidențiat sensibilitatea versurilor și maturitatea lirică a autoarei. Intervențiile lor au conturat imaginea unui volum care nu este doar o simplă colecție de poezii, ci o călătorie interioară prin emoții, anotimpuri și stări.

Iulia Lixandru, vizibil emoționată, a vorbit despre procesul de creație și despre inspirația din spatele titlului, subliniind legătura profundă dintre natură și trăirile umane. Publicul a răspuns cu aplauze și interes, confirmând că poezia încă are locul ei într-o lume tot mai grăbită.

Evenimentul a fost completat de un moment muzical susținut de Dan State, care a adăugat o notă artistică suplimentară unei lansări deja încărcate de emoție.

Într-un oraș în care cultura se zbate adesea între indiferență și festivism de ocazie, astfel de evenimente demonstrează că există încă o comunitate vie, interesată de literatură autentică și de promovarea valorilor locale.

„Sub cerul anotimpurilor” nu este doar un titlu poetic, ci și o invitație la reflecție – iar lansarea de la Râmnicu Vâlcea a confirmat că publicul știe să răspundă atunci când i se oferă cultură de calitate.