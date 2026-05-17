luni, 18 mai 2026

La Mihăești, buget mai mic, dar investițiile continuă. Constantin Bărzăgeanu: „Fiecare leu este atent cheltuit”

Comuna Mihăești are în acest an un buget mai redus față de 2025, însă administrația locală spune că proiectele urgente merg mai departe. Primarul Constantin Bărzăgeanu afirmă că fiecare investiție este analizată atent, astfel încât banii să fie folosiți eficient.

„Avem un buget mai mic, dar trebuie să fim chibzuiți și să folosim fiecare bănuț exact unde este nevoie. Facem investițiile urgente și analizăm atent fiecare leu”, a declarat edilul.

Primarul a explicat că prioritizarea lucrărilor se face în funcție de numărul beneficiarilor și de impactul investițiilor, mai ales în cazul extinderii utilităților.

În același timp, administrația din Mihăești este apreciată pentru activitatea Serviciului de Evidență a Populației, unde vin zilnic cetățeni inclusiv din alte localități pentru eliberarea documentelor.

„Oamenii vin aici pentru că actele se fac rapid și angajații sunt amabili. După municipiu, suntem pe locul doi la numărul de buletine eliberate”, a mai spus Constantin Bărzăgeanu.