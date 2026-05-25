Justiția intră în era digitală! Curtea de Apel Pitești extinde accesul online la dosarele instanțelor

Un pas important pentru modernizarea sistemului judiciar a fost anunțat de Curtea de Apel Pitești, care a decis extinderea accesului electronic la dosarele aflate pe rolul instanțelor din circumscripția sa. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Informare și Relații Publice, părțile implicate în procese vor putea consulta online, prin intermediul dosarului electronic, inclusiv cauzele care au ca obiect relațiile de familie și dosarele cu minori.

Măsurile au fost asumate la nivelul conducerii instanței de către președintele Curții de Apel Pitești, vâlceanul Bogdan Mateescu, cunoscut pentru pozițiile sale favorabile digitalizării sistemului judiciar și pentru susținerea unui acces mai rapid al cetățenilor la actul de justiție.

Reprezentanții instituției precizează că măsura urmărește asigurarea unui acces rapid, eficient și deplin al cetățenilor la propriile dosare, fără deplasări inutile la sediile instanțelor. Excepție vor face doar dosarele privind măsurile dispuse de judecătorii de drepturi și libertăți, precum și cele care conțin înscrisuri confidențiale, conform prevederilor din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești.

Conducerea Curții de Apel Pitești susține că această decizie vine și pentru armonizarea practicii instanțelor din județul Argeș cu cele din județul Vâlcea, unde accesul extins la dosarul electronic este implementat încă din anul 2023.

O altă noutate importantă vizează încărcarea în dosarul electronic a dovezilor privind îndeplinirea procedurilor de citare și comunicare. Astfel, părțile și avocații vor putea verifica în timp util dacă procedurile au fost realizate legal, fără să mai fie obligați să meargă la arhivele instanțelor.

Totodată, începând cu data de 1 iunie 2026, la nivelul Curtea de Apel Pitești va fi introdusă și legalizarea hotărârilor judecătorești cu semnătură electronică. Sistemul urmează să fie extins treptat la toate instanțele din circumscripție, într-un demers care promite reducerea birocrației și simplificarea relației dintre cetățeni și sistemul judiciar.

Noua măsură este văzută ca un pas important spre digitalizarea reală a justiției și reducerea timpilor pierduți de justițiabili pe drumurile către instanțe.