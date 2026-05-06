joi, 7 mai 2026

Justin Paraschiv, fondatorul grupului agroalimentar Carmistin, mesaj dur după căderea Guvernului Bolojan: „Economia României are nevoie urgentă de stabilitate”

Criza politică provocată de demiterea Guvernului Bolojan începe să stârnească reacții puternice și în mediul de afaceri. Justin Paraschiv, fondatorul grupului agroalimentar Carmistin, avertizează că instabilitatea de la vârful statului riscă să afecteze încrederea partenerilor externi și să genereze noi scumpiri pentru români.

Antreprenorul, care conduce unul dintre cele mai mari grupuri din industria alimentară românească, cu afaceri consolidate de peste 2 miliarde de lei și peste 50 de companii în portofoliu, susține că actuala criză politică vine într-un moment extrem de sensibil pentru economie.

„Instabilitatea politică generează neîncredere în mediul de business și pune presiune suplimentară pe economie. În condițiile dependenței României de importurile alimentare, există riscul creșterii prețurilor și al accentuării problemelor legate de cursul valutar”, a transmis Justin Paraschiv.

Șeful Carmistin consideră că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un nou guvern capabil să adopte măsuri clare pentru economie și mediul privat.

Grupul Carmistin, unul dintre cei mai mari producători de carne de pasăre din România, a raportat în 2025 afaceri de peste 2 miliarde de lei, în creștere față de cele 1,8 miliarde de lei din anul precedent. Compania activează în producția de carne de pasăre și ouă, agricultură, precum și în creșterea porcilor și bovinelor.

În timp ce oamenii politici se luptă pentru putere la București, mediul economic avertizează deja că România poate plăti scump haosul politic, prin scumpiri, deprecierea leului și pierderea încrederii investitorilor externi.