Investiție majoră la Horezu! Spitalul orașului se extinde cu un nou corp medical realizat din fonduri europene de 4,5 milioane de euro

luni, 18 mai 2026

La Horezu se anunță una dintre cele mai importante investiții în sistemul medical din ultimii ani. Administrația locală a obținut o finanțare europeană de aproximativ 4,5 milioane de euro pentru construirea unui nou corp de clădire în cadrul Spitalului Orășenesc Horezu, proiect care va deservi nu doar orașul, ci și zeci de mii de locuitori din localitățile învecinate și din orașul Berbești.

Noua construcție va avea o suprafață de peste 2.500 de metri pătrați și va fi ridicată pe structură cu demisol, parter și două etaje. În noul spațiu vor funcționa mai multe secții și cabinete medicale, dar și saloane dedicate spitalizării de zi.

La parter vor fi amenajate dispensarul TBC și trei cabinete medicale, care vor putea fi utilizate inclusiv de medici de familie. Primul etaj va găzdui saloane pentru pacienții care necesită spitalizare de zi în specialități precum medicină internă, obstetrică-ginecologie, neurologie, chirurgie, pediatrie și reumatologie.

Legătura dintre noul corp și clădirea actuală a spitalului va fi realizată printr-o pasarelă suspendată, menită să faciliteze accesul rapid al pacienților și al personalului medical. La etajul al doilea vor funcționa cabinete de urologie, cardiologie, pediatrie și alte specializări medicale, toate dotate cu aparatură și mobilier modern.

Primarul orașului Horezu, Nicolae Sărdărescu, a declarat că proiectul reprezintă un pas important pentru modernizarea serviciilor medicale din întreaga zonă: „Este o veste foarte bună atât pentru locuitorii orașului Horezu, cât și pentru cele aproximativ 20 de comune din jur și pentru orașul Berbești. Vorbim despre o investiție europeană de 4,5 milioane de euro, care va transforma semnificativ infrastructura medicală locală.”

Potrivit autorităților locale, înainte de demararea lucrărilor vor fi demolate construcțiile vechi aflate pe amplasamentul viitorului corp medical. După finalizarea procedurilor de licitație, proiectul va intra în faza de execuție.

Prin această investiție, Spitalul Orășenesc Horezu își va extinde capacitatea medicală și va putea oferi condiții moderne de tratament pentru pacienții din întreaga zonă de nord-vest a județului Vâlcea.

Foto: Impact Real