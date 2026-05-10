Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Omul unit cu Dumnezeu prin Har devine părtaș comuniunii și iubirii dumnezeiești”

„Cuvintele Mântuitorului: «Dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și Cine este Cel ce-ți zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El și ți-ar fi dat apă vie» (Ioan IV, 10) deschid orizontul unei teologii profunde a Harului. Apa cea vie nu este simplu simbol sau metaforă spirituală, ci însăși energia dătătoare de viață a Duhului Sfânt, care izvorăște din Dumnezeu și se împărtășește lumii”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 10 mai, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „Mântuitorul Hristos Se oprește la fântâna lui Iacov nu doar din osteneala drumului, ci pentru a arăta că Dumnezeu caută necontenit pe om. Setea Sa trupească ascunde setea dumnezeiască după mântuirea creației. În acest dialog sfânt, omul păcătos, înstrăinat și fragmentat interior este chemat la restaurarea comuniunii cu Dumnezeul cel viu. Samarineanca devine astfel imaginea întregii umanități însetate de sens, de adevăr și de viață nepieritoare.

Sfântul Ioan Gură de Aur observă finețea pedagogiei dumnezeiești: Fiul lui Dumnezeu începe prin lucrurile sensibile, pentru a conduce sufletul spre cele nevăzute. «Nu îi vorbește deodată despre cele înalte», spune Sfântul Ioan, «ci o atrage încet către înțelegerea adevărului». Acest mod al lui Dumnezeu de a Se revela exprimă dragostea dumnezeiască față de libertatea omului. Harul nu constrânge, ci cheamă, luminează și transfigurează fiecare persoană. Vedem, așadar, că Dumnezeu intră în dialog cu fiecare persoană, cu drama, căderile și căutările sale. Femeia samarineancă a venit să ia apă pentru cele trebuincioase zilei și, prin întâlnirea Mântuitorului Hristos, se împărtășește din apa cea vie, duhovnicească.

Sfântul Vasile cel Mare face o analogie între setea trupească și cea duhovnicească, afirmând că «precum apa este necesară vieții trupului, tot astfel Duhul Sfânt este indispensabil vieții sufletului». În acest sens, setea samarinencei este setea profundă a întregii omeniri. Omul contemporan, asemenea femeii de la fântână, caută adesea împlinirea în realități trecătoare, în consum, putere sau autosuficiență, însă sufletul său rămâne însetat. Sfântul Maxim Mărturisitorul arată că dorința omului este infinită deoarece originea sa este în Dumnezeu. Numai comuniunea cu Logosul dumnezeiesc poate liniști neliniștea ființei umane.

Această perspectivă este aprofundată de Sfântul Grigorie Palama, pentru care Harul reprezintă participarea reală la energiile necreate ale lui Dumnezeu. Apa cea vie este experiența prezenței dumnezeiești în om. Nu este o simplă idee religioasă, ci o realitate vie și transformatoare. În tradiția isihastă, omul care primește Harul devine el însuși izvor de lumină și pace, deoarece Duhul Sfânt lucrează înlăuntrul său.

În această lumină trebuie înțelese și cuvintele Mântuitorului: «vine ceasul, și acum este, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr” (Ioan IV, 23). Hristos depășește conflictul dintre iudei și samarineni, dintre Garizim și Ierusalim, inaugurând viața liturgică a Bisericii, în care adevărata închinare se realizează prin comuniunea în Duhul Sfânt.

Totodată, întâlnirea samarinencei cu Mântuitorul Hristos reprezintă trecerea de la individualism la comuniune. Femeia care venise singură la fântână devine mărturisitoare a credinței în comunitatea sa, pentru că cel care Îl cunoaște pe Dumnezeu nu poate păstra experiența Harului doar pentru sine, ci devine mărturisitor și slujitor al comuniunii.

Pericopa samarinencei are și o profundă dimensiune eclesiologică. Apa cea vie trimite către Taina Botezului, prin care omul moare păcatului și renaște în Hristos. În același timp, ea anticipează dimensiunea euharistică a vieții Bisericii, unde credincioșii se împărtășesc din Izvorul nemuririi.

Astfel, întâlnirea lui Hristos cu femeia samarineancă rămâne icoana întâlnirii dintre Dumnezeu și fiecare suflet omenesc. Mântuitorul Hristos Se apropie în permanență de omul însetat, oferindu-i apa cea vie a Harului dumnezeiesc. Iar această apă nu este doar promisiunea unei vieți viitoare, ci începutul încă de acum al Împărăției lui Dumnezeu în inimile celor care primesc iubirea Sa și intră în comuniune cu El”, a mai spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.