Hoție ca-n filme, în Ostroveni! Grătarele de la fântâna arteziană, furate în toiul nopții. Suspecții, prinși cu ajutorul camerelor de supraveghere
Un nou episod revoltător s-a petrecut în municipiul Râmnicu Vâlcea. În noaptea de 13 mai, în jurul orei 22:35, camerele sistemului de supraveghere al orașului au surprins o persoană care fura grătarele metalice de la fântâna arteziană situată lângă Catedrala Ostroveni.
Operatorul din dispeceratul Direcției Poliției Locale a observat întreaga scenă și a alertat imediat echipajele de Intervenție Rapidă și Ordine Publică aflate în teren. Până la sosirea polițiștilor locali, autorii reușiseră însă să plece cu „prada”.
Monitorizarea atentă a imaginilor video a dus rapid la identificarea autoturismului folosit la comiterea furtului. Dispecerul a reușit să noteze numărul de înmatriculare și să stabilească proprietarul mașinii – o femeie de 30 de ani, domiciliată pe strada Izvorului.
Polițiștii locali s-au deplasat imediat la adresa indicată, unde au identificat și un bărbat de 28 de ani, domiciliat pe aceeași stradă, suspectat că a participat la furt. Grătarele metalice au fost găsite și recuperate integral de la domiciliul acestora.
Cazul a fost înaintat către Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru continuarea cercetărilor, cei implicați riscând acuzații de furt calificat, infracțiune care poate fi pedepsită inclusiv cu închisoarea.
Web Design by DowMedia
Lasă un răspuns