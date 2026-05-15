Hoție ca-n filme, în Ostroveni! Grătarele de la fântâna arteziană, furate în toiul nopții. Suspecții, prinși cu ajutorul camerelor de supraveghere

vineri, 15 mai 2026

Un nou episod revoltător s-a petrecut în municipiul Râmnicu Vâlcea. În noaptea de 13 mai, în jurul orei 22:35, camerele sistemului de supraveghere al orașului au surprins o persoană care fura grătarele metalice de la fântâna arteziană situată lângă Catedrala Ostroveni.

Operatorul din dispeceratul Direcției Poliției Locale a observat întreaga scenă și a alertat imediat echipajele de Intervenție Rapidă și Ordine Publică aflate în teren. Până la sosirea polițiștilor locali, autorii reușiseră însă să plece cu „prada”.

Monitorizarea atentă a imaginilor video a dus rapid la identificarea autoturismului folosit la comiterea furtului. Dispecerul a reușit să noteze numărul de înmatriculare și să stabilească proprietarul mașinii – o femeie de 30 de ani, domiciliată pe strada Izvorului.

Polițiștii locali s-au deplasat imediat la adresa indicată, unde au identificat și un bărbat de 28 de ani, domiciliat pe aceeași stradă, suspectat că a participat la furt. Grătarele metalice au fost găsite și recuperate integral de la domiciliul acestora.

Cazul a fost înaintat către Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru continuarea cercetărilor, cei implicați riscând acuzații de furt calificat, infracțiune care poate fi pedepsită inclusiv cu închisoarea.