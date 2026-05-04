luni, 4 mai 2026

Hotel Olănești & Spa Medical readuce din iunie piscina cu apă sulfuroasă – un adevărat refugiu terapeutic în aer liber

Stațiunea Băile Olănești își reconfirmă statutul de destinație de top pentru sănătate și relaxare, odată cu redeschiderea, în luna iunie, a piscinei exterioare cu apă sulfuroasă din cadrul Hotel Olănești & Spa Medical. Este una dintre cele mai așteptate reveniri ale sezonului estival, într-un context în care tot mai mulți români caută alternative naturale pentru refacerea fizică și echilibrul mental.

Apa sulfuroasă, recunoscută de zeci de ani în balneologia românească, nu este doar un simplu element de relaxare, ci un veritabil tratament natural. Proprietățile sale terapeutice contribuie la ameliorarea durerilor reumatice și musculare, stimulează circulația sanguină și ajută la reducerea inflamațiilor. În același timp, are un rol important în regenerarea pielii și în procesele de detoxifiere, oferind o stare generală de revitalizare.

Experiența nu se oprește însă la beneficiile medicale. Piscina exterioară devine un spațiu de refugiu complet, unde liniștea, aerul curat de munte și confortul se îmbină într-un cadru perfect pentru relaxare. Oaspeții hotelului beneficiază de acces gratuit, iar șezlongurile și facilitățile moderne completează atmosfera de vacanță și răsfăț.

Fie că este vorba despre continuarea unui tratament balnear, fie despre o pauză binemeritată de la ritmul alert al vieții cotidiene, piscina cu apă sulfuroasă de la Hotel Olănești & Spa Medical se anunță a fi unul dintre punctele de atracție ale verii în Băile Olănești.

