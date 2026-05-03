Guvernul Bolojan, cu zilele numărate! Deputatul PSD Ovidiu Popa anunță vot în bloc pentru moțiunea de cenzură: „Pe 5 mai cade!”

luni, 4 mai 2026

Tensiunea politică de la București atinge cote maxime, iar semnalele venite din Parlament nu mai lasă loc de interpretări. Liderul deputaților social-democrați, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat tranșant că PSD va vota „fără ezitare” moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Declarația vine ca reacție directă la scrisoarea transmisă parlamentarilor de către vicepremierul Oana Gheorghiu, care a încercat să tempereze spiritele și să convingă aleșii să respingă moțiunea. Demersul Executivului pare însă tardiv și, în opinia PSD, complet lipsit de credibilitate.

„Scrisoarea dumneavoastră nu mai convinge pe nimeni”, a transmis Popa, într-un mesaj public dur, în care a fixat și termenul-limită: 5 mai – ziua în care, spune acesta, Guvernul va fi demis.

În centrul disputei se află acuzațiile privind strategia economică a Executivului, în special intenția de listare accelerată a unor participații din companii de stat considerate strategice: Hidroelectrica, Romgaz, Salrom și Nuclearelectrica.

Social-democrații susțin că aceste mișcări ar putea ascunde o „înstrăinare mascată” a activelor statului, într-un moment în care alte state europene își consolidează controlul asupra resurselor strategice. Mesajul este unul cu accente naționaliste și alarmiste: România ar merge „în sens invers”, cu riscuri majore pe termen lung.

5 mai se anunță o zi decisivă. Iar dacă cifrele din Parlament confirmă declarațiile politice, România ar putea avea, din nou, un guvern căzut prin moțiune de cenzură.