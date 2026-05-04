marți, 5 mai 2026

Guvernatorul Mugur Isărescu joacă periculos: leul se prăbușește înainte de votul pentru Guvernul Ilie Bolojan! Coincidență sau joc politic? RUȘINE!

Leul cade, iar explicațiile oficiale întârzie. Cu o zi înaintea votului decisiv asupra Guvernului condus de Ilie Bolojan, moneda națională atinge un nou minim istoric în fața euro, apropiindu-se periculos de pragul de 5,2 lei. O mișcare brutală, care ridică întrebări grave despre rolul și tăcerea Băncii Naționale a României.

Sub conducerea lui Mugur Isărescu, Banca Națională a României asistă pasiv la ieșiri masive de capital din țară. Dealerii din piață spun clar: banii fug, investitorii se retrag, iar leul este lăsat pradă presiunilor. În mod normal, banca centrală intervine pentru a tempera volatilitatea. Acum? Nimic. Liniște totală.

Coincidența este prea mare ca să fie ignorată. Deprecierea accelerată vine exact în momentul în care scena politică fierbe, iar Guvernul Bolojan este la un pas de a cădea. Un leu slab înseamnă panică, instabilitate și presiune publică. Exact ingredientele care pot influența decizii politice majore.

Mai grav este că România nu evoluează în același sens cu regiunea. În timp ce alte monede din Europa Centrală se întăresc, leul se prăbușește. Asta arată clar că problema nu este externă, ci internă: haos politic, deficite uriașe și o bancă centrală care a ales să nu mai apere moneda.

Analiștii vorbesc despre „ieșiri mari de bani din țară” și despre un nou prag de echilibru de 5,2 lei/euro. Cu alte cuvinte, ceea ce vedem acum ar putea deveni noua normalitate. Iar costul îl plătesc românii: facturi mai mari, rate crescute, inflație reaprinsă.

BNR invocă, indirect, ideea că intervenția ar fi „o cheltuială inutilă”. Dar de când stabilitatea monedei naționale a devenit un lux? Sau, mai direct spus: de ce este lăsat leul să cadă exact când miza politică este maximă?

Există o întrebare pe care nimeni din conducerea BNR nu pare dispus să o clarifice: este această depreciere rezultatul pieței sau o decizie tacită de a nu interveni, cu consecințe politice evidente?

Pentru milioane de români, răspunsul contează mai puțin decât realitatea din buzunar. Leul se duce la vale, iar instituțiile care ar trebui să-l apere privesc în altă parte.

Iar când tăcerea devine politică, nu mai vorbim despre economie. Vorbim despre manipulare.

Rușine!