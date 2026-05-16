duminică, 17 mai 2026

Grupul Elsaco avansează lucrările la noul CET Govora. CJ Vâlcea anunță progres important la centrala de cogenerare

Lucrările la noua centrală de cogenerare de la CET Govora, realizate de Grupul Elsaco, intră într-o etapă tot mai vizibilă, susțin reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea. Președintele CJ, Constantin Rădulescu, afirmă că proiectul strategic pentru sistemul de termoficare al municipiului Râmnicu Vâlcea avansează conform graficului, iar o parte dintre instalațiile esențiale au fost deja montate pe șantier.

Potrivit acestuia, echipele Grupului Elsaco lucrează simultan la mai multe componente ale investiției, considerată una dintre cele mai mari din domeniul energetic derulate în județul Vâlcea în ultimii ani. Au fost deja poziționate cele patru CAF-uri, cazanul de abur și degazorul, în timp ce lucrările continuă la hala industrială care va găzdui noile echipamente.

În paralel, a fost finalizată fundația pentru acumulatorul de căldură, iar în perioada următoare vor începe lucrările la sala motoarelor și racordările la utilități – apă, gaze naturale și energie electrică.

Administrația județeană estimează că noua centrală va putea furniza apă caldă și căldură populației din Râmnicu Vâlcea încă de la începutul sezonului rece viitor. Oficialii susțin că investiția reprezintă un pas important în modernizarea sistemului de producere a energiei termice și electrice și în tranziția către tehnologii mai puțin poluante.

„Acest proiect de aproximativ 140 de milioane de euro este cel mai mare derulat de Consiliul Județean Vâlcea și reprezintă un pilon esențial pentru economia județului și pentru siguranța energetică a vâlcenilor”, a declarat Constantin Rădulescu.

Noua investiție presupune realizarea unui sistem modern de cogenerare pe gaze naturale, cu cinci motoare termice și o capacitate estimată la circa 145 MW termici. Autoritățile susțin că noua infrastructură ar urma să eficientizeze producția de energie și să reducă pierderile din sistem.

Contractul de proiectare și execuție, realizat de Grupul Elsaco, depășește 544 de milioane de lei și este parte a procesului de modernizare a CET Govora, în contextul obligațiilor de decarbonizare asumate prin PNRR.