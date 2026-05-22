Gest de solidaritate și iubire creștină în Parohia Vlădești

Parohia Vlădești din Protoieria Râmnicu Vâlcea a organizat o colectă umanitară pentru sprijinirea tânărului D.C.V., diagnosticat cu o boală gravă.

Astfel, prin implicarea preoților slujitori și prin generozitatea credincioșilor parohiei, s-a reușit strângerea sumei de 6.100 de lei, contribuție menită să ofere sprijin și nădejde în lupta cu suferința.

Această faptă de milostenie reprezintă o mărturie vie a solidarității și a iubirii creștine, arătând că, atunci când credincioșii se unesc în rugăciune și în fapta cea bună, pot aduce alinare și speranță celor încercați de boală și greutăți.

Comunitatea parohială îl încredințează pe tânărul aflat în suferință purtării de grijă a lui Dumnezeu și îi oferă nădejde și alinare sufletească, întărindu-l prin solidaritatea și iubirea creștină manifestate de credincioșii care au răspuns cu generozitate apelului umanitar.