George Simion forțează intrarea la guvernare: „AUR acceptă doar premier desemnat de noi”

După căderea Guvernului Bolojan, liderul George Simion a anunțat că AUR este dispus să intre la guvernare doar dacă va desemna premierul. Simion a exclus susținerea unui premier PSD și a criticat consultările anunțate de președintele Nicușor Dan, avertizând că AUR ar putea să nu participe la discuțiile informale de la Cotroceni.
Liderul AUR a declarat că partidul are mai multe variante de premier și susține că actuala criză politică trebuie rezolvată rapid, fără menținerea lui Ilie Bolojan pentru o perioadă nedeterminată.
În același timp, senatorul Petrișor Peiu a prezentat prioritățile economice ale partidului, acuzând politicile de decarbonizare pentru problemele din energie și propunând un holding energetic de stat și preluarea Azomureș de către Romgaz.
