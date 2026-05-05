George Simion forțează intrarea la guvernare: „AUR acceptă doar premier desemnat de noi”

miercuri, 6 mai 2026

După căderea Guvernului Bolojan, liderul George Simion a anunțat că AUR este dispus să intre la guvernare doar dacă va desemna premierul. Simion a exclus susținerea unui premier PSD și a criticat consultările anunțate de președintele Nicușor Dan, avertizând că AUR ar putea să nu participe la discuțiile informale de la Cotroceni.

Liderul AUR a declarat că partidul are mai multe variante de premier și susține că actuala criză politică trebuie rezolvată rapid, fără menținerea lui Ilie Bolojan pentru o perioadă nedeterminată.

În același timp, senatorul Petrișor Peiu a prezentat prioritățile economice ale partidului, acuzând politicile de decarbonizare pentru problemele din energie și propunând un holding energetic de stat și preluarea Azomureș de către Romgaz.