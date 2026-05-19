miercuri, 20 mai 2026

Fonduri verzi, întrebări gri! Cum a obținut AGROEXPERT SRL finanțarea pentru parcul fotovoltaic din Mihăești

Un nou proiect finanțat din bani europeni și din Fondul pentru Modernizare ridică semne de întrebare în județul Vâlcea. Firma AGROEXPERT SRL anunță triumfal finalizarea unei investiții „verzi”, în valoare de peste 1,7 milioane de lei, pentru realizarea unei capacități fotovoltaice în comuna Mihăești, sat Măgura. Oficial, totul pare perfect: energie regenerabilă, reducerea emisiilor de CO2 și independență energetică. În realitate însă, apar întrebări serioase despre modul în care astfel de proiecte ajung să fie aprobate și finanțate.

Potrivit comunicatului oficial, proiectul „Creșterea eficienței energetice în cadrul companiei AGROEXPERT SRL” a fost finanțat prin AFIR din Fondul de Modernizare, în cadrul unei scheme dedicate producției de energie pentru autoconsum. Contractul de finanțare a fost semnat pe 24 decembrie 2024, iar valoarea eligibilă a proiectului depășește 1,77 milioane lei, din care aproape un milion de lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

La prima vedere, vorbim despre o investiție standard. Numai că, în spatele cifrelor și al limbajului birocratic, apar mai multe aspecte care merită analizate atent.

În primul rând, se ridică problema selecției beneficiarilor. Cine stabilește că o anumită firmă merită aproape 200.000 de euro bani publici pentru panouri fotovoltaice? Care au fost criteriile reale de punctare și cine a verificat necesitatea economică a investiției? În județ există numeroase societăți comerciale care reclamă că au fost respinse pe bandă rulantă la proiecte similare, în timp ce alte firme au trecut inexplicabil prin toate filtrele birocratice.

Mai mult, proiectul AGROEXPERT SRL vorbește despre o capacitate instalată de doar 0,383 MW și un factor de capacitate de 14,02%, ceea ce ridică întrebări privind eficiența economică reală a investiției raportată la suma finanțată. Practic, statul și Uniunea Europeană acoperă aproape integral o investiție privată care va reduce masiv costurile unei firme, în timp ce contribuabilul rămâne doar cu promisiunea generică a „tranziției verzi”.

O altă întrebare legitimă privește viteza cu care unele proiecte sunt aprobate și implementate. În multe cazuri, firmele mici sau fermierii independenți se plâng că birocrația AFIR este sufocantă, că documentațiile sunt respinse pentru detalii minore și că accesul la finanțare pare rezervat „celor care trebuie”. Nu este clar nici cine a realizat consultanța pentru acest proiect și dacă există legături între firmele de consultanță, evaluatorii implicați și beneficiarii finanțărilor.

Comunicatul menționează că proiectul ar urma să acopere minimum 90% din consumul propriu al companiei. Cu alte cuvinte, AGROEXPERT SRL va beneficia ani la rând de energie aproape gratuită, obținută printr-o investiție susținută masiv din bani publici. Întrebarea care se pune este simplă: câți antreprenori din Vâlcea au avut acces real la astfel de oportunități și câți au fost eliminați din start de criterii opace sau de „recomandări” venite din sistem?

În ultimii ani, Fondul pentru Modernizare și programele AFIR au devenit adevărate mine de aur pentru firmele conectate la rețele de consultanță și influență. Oficial, totul se face transparent. Neoficial însă, în mediul de afaceri se vorbește tot mai des despre „băieții deștepți ai energiei verzi”, care au înțeles că din panouri fotovoltaice și fonduri europene se pot face profituri uriașe cu risc minim.

Rămâne de văzut dacă instituțiile statului vor verifica în profunzime modul în care au fost selectate și aprobate aceste proiecte sau dacă „tranziția verde” va continua să fie doar o nouă vacă de muls pentru firmele privilegiate.