sâmbătă, 30 mai 2026

Familia Crăciunescu, DIANA SRL, prejudiciată cu peste un milion de euro! După frauda Harinvest, un fost candidat la Primăria Râmnicului este vizat într-un nou dosar cu implicații penale

La mai bine de un deceniu de la răsunătorul scandal Harinvest, una dintre cele mai cunoscute familii de afaceri din județul Vâlcea continuă să resimtă efectele unor operațiuni financiare și comerciale care au ridicat numeroase semne de întrebare. Familia Crăciunescu, proprietara DIANA SRL, s-a numărat printre victimele celebrei fraude de pe piața de capital care a zguduit România în anul 2013.

În dosarul Harinvest, printre acționarii societății de brokeraj vâlcene apar Veronel Lungu, Ion Antonescu și Valentin Cismaru. Potrivit informațiilor publice, scandalul a pornit după dispariția unor acțiuni și disponibilități bănești din conturile clienților, prejudiciul total fiind estimat la zeci de milioane de lei. ASF a aplicat sancțiuni și a sesizat organele de cercetare penală, inclusiv DIICOT, în legătură cu aspectele constatate în activitatea societății.

Deși Tribunalul Vâlcea a constatat, la un moment dat, intervenirea prescripției răspunderii penale pentru o parte dintre fapte, dosarul a continuat să producă efecte juridice și civile, iar mulți dintre păgubiți au rămas fără recuperarea integrală a prejudiciilor. Curtea de Apel Pitești a dispus ulterior rejudecarea cauzei, menținând vie speranța că adevărul complet va ieși la lumină.

Potrivit unor informații care circulă în mediul de afaceri vâlcean și care sunt verificate în prezent de autorități, familia Crăciunescu ar fi fost prejudiciată cu peste un milion de euro, atat in ceea ce priveste dosarul Harinvest, cat si in alt caz la fel de controversat. Surse apropiate anchetei susțin că în centrul suspiciunilor s-ar afla un fost candidat la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, persoană care ar fi utilizat influența și pozițiile publice deținute de-a lungul timpului pentru a crea aparența unor operațiuni comerciale legitime.

Conform acelorași surse, autoritățile competente au început deja verificările, fiind analizate documente comerciale, fluxuri financiare și relațiile contractuale dintre părțile implicate.

Cazul readuce în atenție vulnerabilitatea mediului de afaceri local în fața unor mecanisme financiare și comerciale complexe, dar și necesitatea unei reacții ferme a instituțiilor statului atunci când există indicii privind posibile fapte de fraudă.

Rămâne de văzut dacă ancheta aflată în desfășurare va confirma suspiciunile existente și dacă cei responsabili vor fi trași la răspundere. Cert este că oamenii de afaceri vâlceni urmăresc cu maxim interes evoluția acestui dosar, care ar putea scoate la iveală legături și mecanisme ce depășesc cu mult limitele unei simple dispute comerciale.