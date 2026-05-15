sâmbătă, 16 mai 2026

Exploziv la Ionești! Investiție CNI realizată pe un teren revendicat de un localnic. Primăria ar fi declarat că este proprietara amplasamentului

Un nou scandal cu potențial exploziv zguduie administrația locală din județul Vâlcea. O investiție derulată prin Compania Națională de Investiții (CNI) în comuna Ionești riscă să se transforme într-un adevărat coșmar juridic, după ce un localnic acuză că lucrările au fost executate pe un teren asupra căruia autoritatea locală nu ar avea drept de proprietate.

Documentele intrate în posesia redacției ridică serioase semne de întrebare privind modul în care Primăria Ionești ar fi obținut avizele necesare pentru realizarea investiției privind „Extindere rețele de alimentare cu apă potabilă și canalizare ape uzate menajere în comuna Ionești, județul Vâlcea”, contract finanțat prin CNI.

Totul a pornit după ce Ștefan Voinea, locuitor al comunei Ionești, a transmis o sesizare oficială către Compania Națională de Investiții. În documentul înregistrat la CNI, acesta susține că pe amplasamentul unde au fost executate lucrările pentru extinderea rețelei de apă și canalizare există un teren care ar aparține familiei sale, moștenit de la defuncta Voinea Eufrosina.

Mai mult decât atât, omul afirmă că terenul respectiv, în suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, figurează în registrul agricol al Primăriei Ionești pe numele autoarei sale, aspect confirmat chiar printr-o adeverință emisă de administrația locală.

În sesizarea transmisă către CNI, localnicul solicită verificarea de urgență a documentației puse la dispoziție de beneficiar – respectiv UAT Ionești –, suspendarea lucrărilor și clarificarea regimului juridic al terenului.

Situația devine însă și mai delicată prin faptul că, potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, Primăria Ionești ar fi pus la dispoziția Companiei Naționale de Investiții inclusiv o declarație pe proprie răspundere semnată de primarul Constantin Neagoie, din care ar fi rezultat că autoritatea locală este proprietara terenului pe care se desfășoară investiția.



Dacă aceste informații se confirmă, cazul ar putea căpăta conotații extrem de grave, întrucât vorbim despre o investiție publică finanțată din bani de stat și realizată pe baza unor documente care, potrivit contestatarului, nu ar reflecta situația juridică reală din teren.

Mai mult, imaginile intrate în posesia redacției arată că lucrările au continuat în zonă, iar pe amplasament au fost montate inclusiv rezervoare și infrastructură specifică sistemului de apă și canalizare.

Interesant este și faptul că însăși Compania Națională de Investiții a solicitat oficial punctul de vedere al Primăriei Ionești, după primirea sesizării formulate de Ștefan Voinea. Documentul transmis de CNI către administrația locală confirmă existența unei verificări interne privind situația reclamată.

În mod firesc, apar întrebări extrem de serioase:

Cum a fost stabilit regimul juridic al terenului înainte de începerea investiției?

Ce documente au fost depuse la CNI pentru demonstrarea dreptului de proprietate?

A existat sau nu o verificare cadastrală completă înainte de emiterea avizelor?

Și, poate cel mai important, cine răspunde dacă se dovedește că investiția a fost realizată pe un teren asupra căruia Primăria Ionești nu avea drept legal?

Surse din zona administrației locale susțin că acest caz ar putea genera inclusiv verificări din partea instituțiilor abilitate, având în vedere implicațiile juridice și financiare ale proiectului.

Până la această oră, Primăria Ionești și primarul Constantin Neagoie nu au oferit un punct de vedere public detaliat privind acuzațiile formulate de localnic și documentele care au ajuns la Compania Națională de Investiții.

Ziarul de Vâlcea va continua să monitorizeze acest subiect extrem de sensibil, care riscă să scoată la iveală un nou scandal administrativ cu iz de abuz și posibil fals în documente oficiale.