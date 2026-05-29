EXPLOZIV la AJVPS Vâlcea! Acuzații că președintelui Veronel Rădulescu i s-ar fi pregătit o înscenare la o partidă de vânătoare. Procurorii au declansat ANCHETA!

sâmbătă, 30 mai 2026

Noi informații incendiare ies la iveală din interiorul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Vâlcea, organizație aflată de luni bune în centrul unor controverse fără precedent. După numeroasele acuzații privind modul de administrare a fondurilor de vânătoare, apar acum mărturii extrem de grave.

Potrivit declarațiilor unui vânător care a acceptat să vorbească despre situația din AJVPS, actualului președinte al organizației, Veronel Rădulescu, i s-ar fi pregătit în urmă cu câteva luni o adevărată capcană menită să îl compromită și să îl îndepărteze din funcție.

Martorul susține că ar fi fost contactat de persoane apropiate unor factori de conducere din AJVPS și că i s-ar fi propus să participe la monitorizarea președintelui în cadrul unor partide de vânătoare, scopul fiind identificarea sau chiar provocarea unor situații care să poată fi ulterior folosite împotriva acestuia.

„Mi s-a cerut să îl urmărim pe domnul președinte și să îi întindem o capcană. Am refuzat categoric!”, susține vânătorul.

Potrivit aceleiași surse, planul ar fi vizat crearea aparenței unei încălcări a legislației cinegetice, astfel încât asupra președintelui să planeze suspiciuni de braconaj sau alte abateri grave. Persoana care a făcut dezvăluirile afirmă că a refuzat categoric să participe la orice astfel de acțiune.

Dacă aceste afirmații se confirmă, situația ar putea căpăta valențe extrem de grave, întrucât vorbim despre o posibilă tentativă de compromitere a unui conducător ales al organizației prin metode incompatibile cu statutul unei asociații care ar trebui să promoveze respectarea legii și etica vânătorească.

Mai mulți vânători descriu atmosfera din cadrul AJVPS Vâlcea drept una tensionată, caracterizată de presiuni și amenințări. Aceștia reclamă existența unui grup restrâns care ar controla emiterea autorizațiilor și accesul la activitățile cinegetice, generând nemulțumiri în rândul membrilor. Sunt indicati Sorin si Marius Neagoie, ingineri in cadrul AJVPS Valcea.

Mai mult, surse din interior susțin că actualul președinte Veronel Rădulescu ar fi devenit incomod după ce a refuzat să valideze sau să tolereze anumite practici NELEGALE!

Dezvăluirile vin într-un moment în care activitatea unor persoane din conducerea organizației este deja analizată de instituțiile abilitate, existând mai multe sesizări și verificări aflate în derulare. În acest context, orice informație privind eventuale tentative de compromitere a unor membri sau conducători ai asociației capătă o relevanță deosebită.

Dincolo de războaiele interne și de luptele pentru putere, există o limită care nu poate fi depășită: legea. Dacă se va dovedi că împotriva președintelui Veronel Rădulescu a fost pusă la cale o înscenare cu scopul de a-i crea probleme penale sau de a-l compromite public, autorii unui asemenea demers vor raspunde in fata legii. Vorbim despre fapte care pot intra în sfera penalului, iar instituțiile statului au obligația de a identifica persoanele implicate și de a le trage la răspundere.

Cei care au crezut că pot folosi intimidarea, manipularea și capcanele pentru a controla AJVPS Vâlcea riscă să descopere că legea funcționează și pentru ei. În fața procurorilor, influența și relațiile nu țin loc de apărare.

Va urma!

Tiberiu Pirnau