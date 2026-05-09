EXPLOZIV! „Fermă de criptomonede” pe platforma CET Govora? Energie uriașă consumată sub nasul autorităților!

EXPLOZIV! „Fermă de criptomonede” de pe platforma CET Govora? Energie uriașă consumată sub nasul autorităților!

Pe platforma industrială din Râmnicu Vâlcea circulă de mai mult timp un zvon care începe să capete conturul unui posibil scandal de proporții. Surse din zona CET Govora susțin că, într-un spațiu special amenajat și închiriat unei firme private, ar funcționa o adevărată „fermă” de minare a criptomonedelor, dotată cu echipamente de ultimă generație care consumă cantități uriașe de energie electrică.

Potrivit informațiilor intrate în posesia redacției, încăperea ar fi fost adaptată special pentru găzduirea unor servere performante, sisteme de răcire industrială și instalații electrice capabile să suporte un consum continuu, la capacitate ridicată. Vorbim despre dispozitive utilizate pentru minarea de criptomonede, activitate extrem de energofagă și profitabilă atunci când costurile cu energia sunt avantajoase.

Mai mulți angajați și persoane care cunosc activitatea de pe platformă susțin că în anumite zone ale clădirii s-ar auzi permanent zgomotul specific ventilatoarelor industriale și al echipamentelor IT de mare putere, funcționând non-stop, zi și noapte. Sursele vorbesc despre temperaturi ridicate în interior și despre instalații electrice suplimentare montate discret.

Întrebarea legitimă este una simplă: cine beneficiază de energia consumată acolo și în ce condiții? Pentru că, într-o perioadă în care CET Govora se confruntă cu dificultăți financiare majore, restructurări, discuții despre insolvență și reducerea activității, existența unei operațiuni private care ar consuma masiv energie pe platformă ridică suspiciuni serioase.

Specialiștii din domeniu spun că o fermă profesională de minare poate consuma energie comparabilă cu cea a unei fabrici mici. În multe state europene, astfel de activități sunt atent monitorizate tocmai din cauza impactului asupra rețelelor energetice și a costurilor uriașe generate.

Surse apropiate mediului energetic susțin că valoarea echipamentelor instalate într-o astfel de operațiune poate ajunge la sute de mii de euro. De asemenea, răcirea serverelor necesită infrastructură specială și consum suplimentar de energie. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre câteva calculatoare puse într-o cameră, ci despre o posibilă activitate industrială mascată.

Apare astfel o altă întrebare extrem de sensibilă: există contracte clare, transparente și legale pentru această activitate? Cine a aprobat închirierea spațiului? Ce cantitate de energie este consumată lunar și la ce tarif? Sunt instituțiile statului informate despre natura activității desfășurate acolo?

În timp ce populația din Râmnicu Vâlcea a fost ani la rând amenințată cu pierderea sistemului centralizat de încălzire, iar CET Govora este prezentată drept o companie aflată permanent în criză, pe aceeași platformă ar putea funcționa discret o afacere extrem de profitabilă bazată tocmai pe consum masiv de energie electrică.

Redacția solicită public conducerii CET Govora, Consiliului Județean Vâlcea, ANRE și instituțiilor abilitate să clarifice urgent următoarele aspecte: există sau nu pe platforma CET Govora o activitate de minare a criptomonedelor? Cine operează respectivele echipamente? Ce consum energetic generează și în baza căror aprobări funcționează?

Dacă informațiile se confirmă, vorbim despre un nou episod controversat într-o companie strategică pentru județul Vâlcea, unde transparența pare să fie tot mai greu de găsit, iar interesele private par să prospere în spatele ușilor închise.

Tiberiu Pirnău