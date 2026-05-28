EXCLUSIV. „Porumbul fantomă” de la AJVPS Vâlcea! Vânătorii acuză o rețea de tip mafiot: hrană dispărută, angajați folosiți ca sclavi și întâlniri conspirative cu Sorin Neagoie, deși este suspendat. DIICOT INTRA PE FIR!

Scandalul care zguduie din temelii capătă proporții de dosar penal de anvergură. Noi mărturii explozive intrate în posesia redacției conturează imaginea unei structuri în care, spun vânătorii revoltați, legea nu ar mai fi fost făcută de instituții, ci de un grup restrâns de persoane care ar fi controlat ani de zile autorizațiile, hrana pentru animale, alegerile interne și chiar angajații asociației.

În centrul acuzațiilor se află Sorin Neagoie și fiul său, Marius Neagoie, susținuți, potrivit surselor din interior, de directorul executiv al AJVPS, Ion Antonescu. Mai grav, vânătorii susțin că, deși Sorin Neagoie ar fi suspendat, acesta continuă să coordoneze din umbră activitatea asociației și să participe la întâlniri cu angajații instituției. Surse convergente afirmă că la astfel de discuții ar fi participat inclusiv Catalin Popovici, seful Clubului Ramnicu Valcea, cunoscut în lumea vânătorilor sub porecla „Remat Faliment”.

Potrivit mărturiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, întâlnirile ar fi avut loc discret, în afara unui cadru oficial, iar tema principală ar fi fost păstrarea controlului asupra structurilor AJVPS și gestionarea scandalului public care a explodat si la nivel național.

Însă adevărata bombă a acestui scandal o reprezintă povestea hranei pentru animale.

Sute de tone de porumb și furaje complementare ar fi existat în acte, dar nu și în teren. Paznici de vânătoare și membri ai asociației vorbesc despre un mecanism care ridică suspiciuni grave privind posibile infracțiuni economice și falsuri.

„Semnam pentru șase tone și primeam una”, afirmă un paznic de vânătoare care susține că era obligat să semneze recepții fictive pentru cantități uriașe de porumb. Alți angajați spun că pe fondurile cinegetice ajungea doar o fracțiune din hrana trecută în documente, în timp ce diferențele ridică astăzi semne uriașe de întrebare. Dacă toate cantitățile declarate ar fi fost reale, spun ironic unii vânători, „ar fi trebuit cultivată jumătate din Oltenia doar pentru mistreții și cervidele AJVPS”.

Mai multe surse indică faptul că distribuția hranei ar fi fost controlată aproape exclusiv de familia Neagoie. Vorbim despre sute de tone de porumb, bani mulți și contracte care, spun membrii asociației, ar trebui verificate urgent de instituțiile statului. În acest context, apar întrebări firești: cine furniza efectiv hrana? Cine încasa banii? Cine verifica dacă porumbul ajungea în teren? Și, mai ales, cine răspunde pentru diferențele uriașe reclamate de angajați?

Scandalul nu se oprește aici. Angajați ai AJVPS susțin că ar fi fost transformați în muncitori personali pentru șefii asociației.

Paznici de vânătoare afirmă că erau trimiși să lucreze în gospodăriile și fermele familiei Neagoie, dar și la proprietățile directorului Ion Antonescu. Unii vorbeau despre tractoare, animale, curți și activități agricole desfășurate în timpul programului de lucru, deși salariile erau plătite de AJVPS.

„Dacă refuzai, începeau amenințările”, povestește unul dintre angajați. Alții susțin că oamenii incomozi erau marginalizați, supuși controalelor sau amenințați cu concedierea.

În paralel, continuă și acuzațiile privind presupuse partide ilegale de vânătoare, distribuirea preferențială a autorizațiilor și influențarea alegerilor interne din cluburile de vânătoare. Vânătorii vorbesc despre un sistem construit pe relații de familie, cumetrii și intimidare.

Grav este că toate aceste acuzații converg spre ideea existenței unei structuri organizate care ar fi acționat coordonat pentru controlul resurselor AJVPS Vâlcea: autorizații, bani, hrană pentru vânat, influență internă și folosirea angajaților în interes privat.

În acest context, considerăm că există suficiente elemente publice pentru ca să analizeze oportunitatea deschiderii unei anchete privind posibila constituire a unui grup infracțional organizat, având în vedere acuzațiile privind coordonarea activităților, presiunile asupra angajaților, presupusele falsuri și circuitul banilor aferenți hranei pentru animale și gestionării fondurilor cinegetice.

De asemenea, solicităm public verificări urgente din partea DIICOT, Parchetului, IPJ Valcea, ANAF și pentru a stabili dacă în cadrul AJVPS Vâlcea au existat prejudicii, deturnări de resurse sau alte fapte de natură penală.

Pentru că, dincolo de porumb, autorizații și jocuri de culise, întrebarea care planează acum peste AJVPS Vâlcea este una simplă și devastatoare: cine a transformat o asociație a vânătorilor într-o adevărata feuda personală?