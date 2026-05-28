EXCLUSIV. „Porumbul fantomă” de la AJVPS Vâlcea! Vânătorii acuză o rețea de tip mafiot: hrană dispărută, angajați folosiți ca sclavi și întâlniri conspirative cu Sorin Neagoie, deși este suspendat. DIICOT INTRA PE FIR!

IMPLICAREA DIICOT
Având în vedere amploarea acuzațiilor formulate de membri și angajați ai AJVPS Vâlcea, considerăm că se impune de urgență implicarea DIICOT – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Rolul acestei structuri specializate este tocmai acela de a ancheta grupările organizate care acționează coordonat pentru obținerea unor beneficii materiale prin presupuse infracțiuni economice, abuzuri, trafic de influență, falsuri, intimidări sau alte activități ilegale desfășurate într-o manieră organizată și continuă.
În cazul AJVPS Vâlcea, vorbim despre acuzații extrem de grave privind posibila existență a unei structuri de tip piramidal care ar fi controlat distribuirea hranei pentru animale, gestionarea autorizațiilor de vânătoare, influențarea alegerilor interne, folosirea angajaților în interes personal și exercitarea unor presiuni asupra celor care refuzau să execute ordinele venite din interiorul grupului. Mai multe surse susțin că deciziile importante nu ar fi fost luate instituțional, ci de un cerc restrâns format în jurul familiei Neagoie și al unor persoane din conducerea AJVPS.
DIICOT are competența legală de a verifica dacă aceste acțiuni au depășit nivelul unor simple abateri administrative și au intrat în sfera constituirii unui posibil grup infracțional organizat, definit de lege ca o structură formată din mai multe persoane care acționează coordonat, pe o perioadă de timp, pentru comiterea unor infracțiuni în scopul obținerii de foloase materiale sau de putere.
În plus, acuzațiile privind presupusele diferențe uriașe dintre cantitățile de porumb trecute în acte și hrana ajunsă efectiv pe fondurile cinegetice, precum și folosirea angajaților AJVPS la gospodăriile private ale unor persoane din conducere, reprezintă aspecte care pot contura un mecanism organizat ce necesită o anchetă amplă, cu verificări financiare, audieri și eventuale percheziții informatice și documentare.
Tiberiu Pirnau
