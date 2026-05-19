EXCLUSIV. „Interviu” regizat la ABA Olt! Mădălina Duca, singurul candidat rămas în cursă, împinsă spre șefia instituției de rețeaua băieților deștepți din balastiere. Directorul general Dragos Cazan, om de paie la conducerea ANAR

miercuri, 20 mai 2026

La Administrația Națională Apele Române miroase tot mai puternic a combinație de culise, iar ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în procedura de ocupare a funcției de director general al Administrația Bazinală de Apă Olt ridică suspiciuni uriașe privind corectitudinea și transparența selecției.

Documentele intrate în posesia redacției Ziarul de Vâlcea arată negru pe alb cum o procedură care trebuia să fie competitivă s-a transformat într-o formalitate pentru actuala directoare controversată, Elena-Mădălina Duca.

Inițial, pentru ocuparea temporară a funcției de director ABA Olt și-au depus dosarele doi candidați. Potrivit anunțului oficial din 14 mai 2026, unul dintre dosare – cel înregistrat cu numărul 13112/06.05.2026 – a fost declarat ADMIS, iar celălalt, cu numărul 13810/13.05.2026, a fost RESPINS pe motiv că „nu îndeplinește condițiile minime de eligibilitate”.

Așadar, înainte chiar de interviu, competiția fusese practic eliminată.

Ulterior, în urma interviului organizat pe 15 mai 2026, singurul candidat rămas în cursă a fost declarat, evident, „ADMIS”.

Totul poartă semnătura directorului general al Apelor Române, Doru-Dragoș Cazan, omul care patronează această procedură cel puțin bizară și care încearcă acum să pozeze într-un mare reformator al sistemului.

Culmea ironiei este că exact aceeași conducere a Apelor Române anunța, într-un document oficial, că procesul de selecție este amânat și reluat pentru „asigurarea unui cadru competițional real, bazat pe tratament egal și standard ridicat de credibilitate instituțională”.

Ce „cadru competițional real” poate exista când rămâne un singur candidat?

Ce „credibilitate instituțională” mai poate invoca domnul Cazan când funcția este practic predată din birou, prin eliminarea concurenței?

La nivelul sistemului Apelor Române se vorbește deja deschis despre faptul că Mădălina Duca este candidata susținută de grupurile de interese din zona exploatării agregatelor minerale, acolo unde se învârt milioane de euro anual.

Surse din interiorul instituției susțin că pentru păstrarea acesteia la conducerea ABA Olt s-ar fi făcut presiuni uriașe din zona politică și economică.

Numele vehiculat obsesiv în aceste discuții este cel al lui Laurențiu Cazan, considerat unul dintre protectorii neoficiali ai actualei directoare. Relațiile acestuia la nivel central, inclusiv apropierea de Diana Buzoianu, sunt deja cunoscute în mediile politice.

Și mai grav este faptul că această procedură are loc în timp ce asupra conducerii ABA Olt planează suspiciuni extrem de serioase.

Ziarul de Vâlcea a dezvăluit încă din octombrie 2025 existența unor verificări efectuate de procurorii DNA privind contracte publice, exploatarea agregatelor minerale, presupuse favorizări de firme și bunuri de lux care nu ar putea fi justificate ușor din salarii de funcționari publici.

În centrul acelor informații apăreau chiar numele Mădălinei Duca și al directorului tehnic Ion Băloi.

Atunci se vorbea despre verificări privind contracte de regularizare a râurilor, exploatări de balast, un apartament de lux din Râmnicu Vâlcea și legături suspecte cu firme abonate la lucrări pe bani publici.

Desigur, până la o decizie definitivă a organelor judiciare, orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Însă problema este una de moralitate publică și de credibilitate administrativă.

Cum poate directorul general Doru-Dragoș Cazan să vorbească despre „transparență” și „competiție reală”, în timp ce organizează o procedură cu un singur candidat controversat?

Cum poate conducerea Apelor Române să ignore scandalurile care au afectat imaginea ABA Olt în ultimii ani?

Și mai ales: cine răspunde dacă, peste câteva luni, procurorii vor confirma suspiciunile care circulă acum în sistem?

La Vâlcea, oamenii văd de ani întregi cum râurile sunt mutilate sub pretextul „regularizărilor”, cum balastierele prosperă, iar aceleași firme gravitează constant în jurul contractelor publice girate de ABA Olt.

Iar acum, în loc de o reformă reală, sistemul pare că își conservă oamenii-cheie prin proceduri administrative atent controlate.

Domnule Cazan, aceasta nu mai este selecție profesională. Este o caricatură administrativă care compromite definitiv ideea de concurs public.

Iar faptul că totul se petrece sub sigla „Apelor Române” reprezintă încă o palmă dată contribuabililor care plătesc pentru funcționarea acestui sistem.

Tiberiu Pirnau