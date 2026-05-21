EXCLUSIV - AJVPS Vâlcea, transformata in SC Neagoie SRL, cu sustinerea directorului Ion Antonescu! Vânătorii rup tăcerea: acuzații de abuzuri, intimidări, braconaj, sclavagism și afaceri cu hrana animalelor (I)

vineri, 22 mai 2026

Scandalul din interiorul Asociatiei Județene a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi - AJVPS Vâlcea capătă proporții explozive. După primele dezvăluiri făcute de Ziarul de Vâlcea, noi mărturii venite din interiorul sistemului conturează imaginea unei structuri controlate de ani de zile prin relații de familie, presiuni, intimidări și combinații financiare care ar prejudicia atât membrii asociației, cât și fondurile destinate gestionării faunei cinegetice.

Mai mulți vânători, paznici de vânătoare și membri ai grupelor din Drăgășani, Ramnicu Valcea si Horezu au acceptat să vorbească, sub protecția anonimatului, despre ceea ce ei numesc „teroarea instaurată” de familia Neagoie (inginerii Sorin si Marius, tata si fiu, angajati ai AJVPS Valcea).

Sorin si Marius Neagoie nu actioneaza de capul lor! Acestia sunt sustinuti din umbra sau direct de seful AJVPS Valcea, directorul Ion Antonescu, cel care acum se straduieste, conform surselor noastre, sa acopere urmele neregulilor! Prea tarziu!

„Nașii, finii și oamenii lor controlează tot”

Potrivit mărturiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, ultimele alegeri interne din cadrul cluburilor de vânătoare Ramnicu Valcea si Dragasani ar fi fost organizate „cu dedicație”, pentru a păstra controlul asupra structurilor AJVPS.

„Băieții au venit pregătiți, cu lecția învățată. Era clar că lucrurile erau aranjate”, afirmă un vânător din Drăgășani.

Mai multe persoane susțin că membrii incomozi nu ar fi fost anunțați despre ședințe, iar cei veniți după o anumită oră ar fi fost împiedicați să voteze.

În centrul acuzațiilor apare familia Neagoie, despre care vânătorii spun că ar controla atât emiterea autorizațiilor, cât și structurile de conducere din teritoriu.

„Nașii cu finii. Așa funcționează tot sistemul”, afirmă unul dintre interlocutori.

Un alt membru al AJVPS susține că noul presedinte de club de la Dragasani ar fi chiar nașul familiei lui Marius Neagoie, un afacerist din judetul Olt, cu conexiuni directe la fostul ministru al Agiculturii, Florin Barbu, și că întreaga procedura de alegeri ar fi fost doar „o mascaradă”.

Autorizațiile de vânătoare, ținute „acasă”

Una dintre cele mai grave acuzații privește modul în care ar fi fost gestionate autorizațiile de vânătoare.

Mai mulți vânători afirmă că documentele tipizate nu ar fi păstrate la sediul AJVPS, ci chiar la domiciliul familiei Neagoie de la Tetoiu.

„Le țin acasă. Vine unul la ușă, îi dă autorizația și pleacă direct la vânătoare”, susține o sursă.

Alți membri afirmă că autorizațiile ar fi fost distribuite preferențial către apropiații conducerii, în timp ce vânătorii obișnuiți, deși plătitori de cotizații, erau ținuți pe margine.

„70% din autorizații ajungeau la ei și la oamenii lor”, afirmă un vânător revoltat.

„Semnam pentru sase tone de porumb și primeam una”

Noile mărturii aduc în prim-plan și o posibilă schemă penala privind hrana destinată animalelor sălbatice. TOATA HRANA A FOST DISTRIBUITA DE FAMILIA NEAGOIE! Vorbim de sute de tone de porumb!

Mai mulți paznici de vânătoare susțin că în acte erau trecute cantități uriașe de porumb și hrană complementară, însă în teren ajungea doar o mică parte.

„Pe fondul meu trebuiau 6.000 kg de porumb. În realitate am primit sub o tonă”, spune un paznic de vânătoare.

Același angajat afirmă că paznicii erau obligați să semneze pentru cantitățile integrale, sub amenințarea concedierii.

„Te obligă. Dacă nu semnezi, ești dat afară”, susține acesta.

Mai multe surse confirmă că hrana ar fi fost furnizată de familia Neagoie, ceea ce ridică suspiciuni serioase de conflict de interese.

Un alt vânător spune că, dacă s-ar calcula cantitățile de hrană declarate pentru întreg județul, „ar trebui teren agricol cât jumătate din Oltenia”.

Acuzații de braconaj și mușamalizare

Înregistrările și mărturiile obținute de Ziarul de Vâlcea conțin și acuzații extrem de grave privind presupuse partide ilegale de vânătoare.

Mai mulți membri ai AJVPS vorbesc despre un episod în care ar fi fost împușcată o femelă de mistreț într-o perioadă în care vânătoarea era interzisă.

„Aveau autorizație pentru mascul și au împușcat o scroafă”, susține unul dintre vânători.

Potrivit surselor, cazul ar fi ajuns inclusiv în atenția Poliției și a structurilor de arme și muniții. La Inspectoratul Judetean de Politie Valcea, din pacate, ancheta care-l vizeaza pe Sorin Neagoie a fost pur si simplu blocata! DE CE?!

Mai mult, unii membri afirmă că ar exista și suspiciuni privind depășirea cotelor de recoltă la cervide și trecerea unor animale vânate pe alte fonduri cinegetice pentru „acoperirea urmelor”.

Dacă aceste acuzații se confirmă, vorbim despre fapte extrem de grave care pot intra în sfera infracțiunilor de braconaj cinegetic și fals în acte.

Paznici transformați în muncitori la ferme private

Poate cele mai revoltătoare acuzații sunt cele privind folosirea angajaților AJVPS în interes personal.

Mai mulți paznici de vânătoare afirmă că au fost chemați să muncească în gospodăriile și ferma familiei Neagoie, în timpul programului de lucru.

„Toți paznicii sunt trimiși la muncă la ei acasă. La tractoare, la animale, la curte”, spune unul dintre interlocutori.

Aceleași surse susțin că aceia care refuzau erau amenințați sau marginalizați.

„Dacă spui ceva, a doua zi ești dat afară sau te trezești cu controale și reclamații”, afirmă un paznic.

„AJVPS a ajuns un stat în stat”

În toate discuțiile apare aceeași concluzie: lipsa controlului și sentimentul că nimeni nu verifică ceea ce se întâmplă în interiorul asociației.

„Este un stat în stat. Nu îi controlează nimeni”, spune unul dintre vânători.

Ziarul de Vâlcea consideră că acuzațiile prezentate sunt suficient de grave pentru a impune verificări urgente din partea Poliției Române, Parchetului, Gărzii Forestiere, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, dar și a instituțiilor de control financiar.

AJVPS Vâlcea administrează fonduri cinegetice importante și colectează anual cotizații consistente de la peste 9.000 de membri. Într-o astfel de structură, transparența și legalitatea nu ar trebui să fie opționale.

Potrivit informațiilor publicate chiar pe site-ul oficial al asociației, AJVPS Vâlcea gestionează numeroase fonduri de vânătoare din județ, printre care Câineni, Goranu, Căzănești, Alunu, Copăceni, Mitrofani, Șirineasa, Stănești, Drăganu și multe altele, în baza unor contracte încheiate încă din anul 2011. Practic, vorbim despre multe fonduri cinegetice și mii de hectare aflate în administrarea AJVPS, ceea ce înseamnă sume foarte mari provenite din cotizații, autorizații, partide de vânătoare și gestionarea hranei complementare pentru animale. Tocmai de aceea, acuzațiile privind monopolul asupra autorizațiilor, presupusele nereguli privind hrana pentru vânat și controlul exercitat prin relații de familie devin cu atât mai grave și necesită, în opinia multor membri ai asociației, verificări urgente din partea autorităților statului.

Tiberiu Pirnau