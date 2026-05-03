luni, 4 mai 2026

Eugen Neață lovește frontal Guvernul: „Timpul dumneavoastră a expirat”. Deputatul PSD anunță vot clar pentru moțiunea de cenzură

Deputatul vâlcean Eugen Neață a ieșit public cu un mesaj dur, fără menajamente, anunțând că va vota moțiunea de cenzură și lansând un atac direct la adresa actualului Executiv. Ținta principală: scrisoarea trimisă parlamentarilor de vicepremierul Oana Gheorghiu, pe care o califică drept „o epistolă a supraviețuirii lipsită de credibilitate”.

Într-un ton care nu lasă loc de interpretări, Neață acuză Guvernul că a tratat Parlamentul ca pe o anexă inutilă, iar acum, în prag de cădere, cere sprijin și solidaritate. „Până mai ieri, Parlamentul era o simplă formalitate. Astăzi, când puterea se clatină, ni se cer înțelegere și dialog. Timpul dumneavoastră a expirat”, transmite deputatul.

Criticile nu se opresc la nivel politic. Parlamentarul PSD vorbește despre o guvernare „prin dictat”, în care deciziile majore au fost luate fără consultare reală, cu impact direct asupra populației. Printre exemplele invocate: introducerea contribuției la sănătate pentru pensii, blocarea indexării acestora și creșterea taxelor într-un moment economic fragil.

Neață atacă și politica economică a Executivului, pe care o consideră dezechilibrată și profund nedreaptă. În timp ce românii și mediul de afaceri sunt sufocați de taxe, susține deputatul, marile companii continuă să externalizeze profituri fără ca statul să intervină ferm. „Este o dublă măsură care nu mai poate continua”, punctează acesta.

În acest context, votul pentru moțiunea de cenzură nu este, în opinia sa, o simplă opțiune politică, ci „un act de igienă morală”, menit să oprească ceea ce el numește „un experiment de devalizare națională”.

Declarația vine într-un moment critic pentru Guvern, cu doar câteva zile înainte de votul decisiv din Parlament. Dacă mobilizarea opoziției se confirmă, Executivul ar putea cădea, iar scena politică va intra într-o nouă etapă de instabilitate și negocieri dure.