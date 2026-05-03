Elevii vâlceni au obținut rezultate deosebite la Etapa națională a Olimpiadei de Religie

Din Arhiepiscopia Râmnicului au participat 11 elevi, unii dintre ei pentru a doua sau a treia oară la etapa națională a olimpiadei, fiind însoțiți de doamnele prof. Simona Mircea de la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Drăgășani și Prof Georgeta Găitănaru de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea. Din Comisia Națională a acestei competiții au făcut parte: prof. Popescu Romeo, de la Liceul Tehnologic Forestier din Râmnicu Vâlcea și prof. Marinescu Lucian de la Colegiul Național „Gib Mihăescu” Drăgășani.

Au obținut rezultate deosebite:

Premiul I

Chirea Ioana-Alexia, clasa a XII-a, Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Rm. Vâlcea Prof. Georgeta Găitănaru.

Mențiune

Oprescu Andreea Daniela, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Take Ionescu”, Râmnicu Vâlcea, Prof. Claudia Stăncescu.

Oprescu Maria Alexandra, clasa a XI-a, Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea Prof Georgeta Găitănaru.

Binișor D.I. Mara-Alexandra, clasa a XI-a, Colegiul Național „Gib Mihăescu” Drăgășani, Prof. Marinescu Lucian.

Premiu special

Costea Parascheva, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Take Ionescu”, Rm. Vâlcea, prof. Laura Marilena Lăcraru.

Popa Maria Teodora, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Drăgășani, prof. Simona Mircea.

Costea Maria, clasa a IX-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea, prof. Daniela Ionescu.