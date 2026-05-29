Echipa „Bloomera” a Seminarului Teologic din Râmnicu Vâlcea, câștigătoarea Finalei Naționale a Maratonului pentru Educație Antreprenorială

Performanța vine după ce tinerii au câștigat și etapa județeană organizată la Râmnicu Vâlcea, unde proiectul lor inovator a impresionat juriul prin originalitate, aplicabilitate și componenta educativă.

Echipa este formată din Andreea-Andrada Asprița, Mario-Octavian Bălan, Sorin-Mihai Duruinu, Mihai Manafu, Maryo-Răzvan-Cristian Sclipcea și Ștefan Urcior, coordonați de profesoara Mădălina-Arta Ionescu.

Succesul obținut la București confirmă valoarea și pregătirea elevilor vâlceni, dar și implicarea cadrelor didactice care au susținut dezvoltarea proiectului încă din faza județeană a competiției.

Finala națională a reunit cele mai bune echipe din țară în cadrul Maratonului pentru Educație Antreprenorială, program organizat de CONAF în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Națională a Antreprenorilor.

Victoria echipei „Bloomera” demonstrează că tinerii pot transforma ideile curajoase în proiecte cu potențial real de dezvoltare.