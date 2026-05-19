Drăgășaniul devine punctul de lansare al unui program național de educație financiară pentru elevi. Peste 500.000 de copii, vizați de proiectul EDU FIN

miercuri, 20 mai 2026

Municipiul Drăgășani va găzdui, pe 22 mai, lansarea oficială a programului național de educație financiară EDU FIN, un proiect dedicat elevilor de gimnaziu, care își propune să schimbe modul în care copiii din România înțeleg și gestionează banii. Inițiativa are o miză uriașă: formarea unei generații mai responsabile financiar, într-o țară în care educația despre bani lipsește încă atât din școli, cât și din multe familii.

Programul este dezvoltat de Asociația EDUCARE RO și beneficiază de sprijinul inspectoratelor școlare, al unităților de învățământ și al profesorilor implicați în activitățile educaționale. Lansarea pilot de la Drăgășani are și o valoare simbolică aparte, orașul fiind locul în care s-a format guvernatorul Bancii Naționale a României, Mugur Isarescu, una dintre cele mai importante personalități ale sistemului financiar românesc.

EDU FIN vine ca răspuns la o problemă tot mai evidentă: lipsa educației financiare reale în rândul tinerilor. Programul propune un model simplu și ușor de implementat, bazat pe o carte de educație financiară adaptată elevilor de gimnaziu. Materialul este coordonat și prefațat de Cătălin Ștefănescu și include un cuvânt introductiv semnat de Cristian Popa, specialist cu experiență în politici monetare și piețe financiare internaționale.

Cartea explică pe înțelesul copiilor noțiuni precum bugetul personal, economisirea, cheltuielile responsabile, antreprenoriatul, generozitatea și rolul banilor în economie. Totodată, elevii vor învăța informații esențiale despre funcționarea Banca Națională a României și despre importanța deciziilor financiare în viața de zi cu zi.

În prima etapă, programul urmărește să ajungă la aproximativ 80.000 de elevi din București, însă obiectivul final este unul mult mai ambițios: extinderea către peste 500.000 de elevi din întreaga țară. După proiectul pilot de la Drăgășani, EDU FIN va fi implementat treptat atât în mediul urban, cât și în comunitățile rurale.

Inițiatorii susțin că proiectul a fost conceput astfel încât să poată fi aplicat la scară largă fără modificări în curriculumul școlar, ceea ce îi oferă șanse reale de extindere rapidă la nivel național.

„Educația financiară nu mai este o opțiune, ci o necesitate pentru viitorul copiilor. Ea reprezintă fundamentul unei vieți prospere, iar educația rămâne cea mai valoroasă investiție”, transmit reprezentanții programului EDU FIN.

Etapa pilot desfășurată la Drăgășani este susținută de CEC Bank, partener implicat în implementarea și dezvoltarea programului la nivel național.

Prin acest demers, educația financiară încearcă să iasă din zona teoretică și să devină un instrument practic pentru copiii care își construiesc viitorul într-o lume în care relația cu banii începe din ce în ce mai devreme.